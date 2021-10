Město už v minulých dnech město také požádalo o dotaci Národní sportovní agenturu. Získat by mohlo až 40 milionů korun.

V již zpracovaném projektu se počítá s obnovou travnatého fotbalového hřiště včetně systému zavlažování, výstavbou čtyř set metrového atletického oválu a sektorů pro skok do dálky, vrh koulí a skok do výšky. Přibude i tréninková plocha pro hasičský sport včetně skladu potřebného vybavení, parkoviště, krytá tribuna se šatnami a dalším zázemím.

Uvést do provozu samotná sportoviště, chce město už v příštím roce.

Město následně začalo připravovat rekonstrukci stadionu, který má být do budoucna moderním sportovním stánkem sloužícím fotbalistům i dalším sportovcům.

Do chátrajících betonových ochozů bývalého spartakiádního stadionu na Ohradě ve Vsetíně se „zakousla“ těžká technika. Demolicí tribun, které jsou už řadu let bez sedaček a zarůstají trávou a křovím, prakticky odstartovala plánovaná rekonstrukce celého sportoviště.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.