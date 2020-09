Ve Zlínském kraji byla průkopníkem stále oblíbenější služby valašská vesnice Zašová, kde první senior taxi vyjelo v roce 2015. Od té doby nabízí podobnou formu pomoci starším a zdravotně znevýhodněným v řadě dalších měst a obcí.

Letos nově například v Zubří na Rožnovsku.

„Na základě četných podnětů od lidí jsme to plánovali už delší dobu, nakonec jsme spuštění služby museli kvůli koronaviru trochu odložit,“ vysvětluje zahájení provozu senior taxi až koncem července a ne v lednu, jak bylo původně zamýšleno, místostarosta Zubří Aleš Měrka.

Za měsíc provozu už ale v Zubří napočítali přes sto jízd.

„Služba je využívaná. Lidé jsou spokojení. Už nyní si objednávají jízdy k lékařům až na říjen či listopad,“ prozradil Aleš Měrka.

Zuberské senior taxi mohou využít místní lidé ve věku nejméně 60 let či držitelé průkazů ZTP a ZTP/P k cestám na radnici, hřbitov, poštu nebo do lékárny. Také do zdravotnických zařízení v Zašové, Rožnově či Valašském Meziříčí.

Nejprve si ale musí na místní radnici vyřídit průkaz Senior taxi Zubří. Přistavení vozu se objednává nejpozději den předem telefonicky. V závislosti na vzdálenosti zaplatí lidé od 20 do 50 korun za jízdu.

V ROŽNOVĚ UŽ DESET TISÍC JÍZD

Nemalé oblibě se už od zavedení v roce 2018 těší senior taxi v Rožnově pod Radhoštěm. Letos v prvním pololetí dosáhl počet uskutečněných jízd již deseti tisíc. Jubilejní cesta mířila na místní polikliniku, která je také nejčastější cílovou stanicí.

„Ze statistik je vidět, že je služba velmi využívaná,“ zhodnotil místostarosta Rožnova Jan Kučera.

Senior taxi mohou využívat držitelé takzvané Rožnovské seniorské karty.

„Jde o službu dopravy na nezbytná místa a jen v čase od šesti do čtrnácti hodin. Nemůžeme seniorům zajistit dopravu kamkoli a kdykoli – to by rozpočet města neunesl,“ upozornil Kučera.

Pasažéři hradí pouze 20 korun za přistavení auta, cesty do vzdálenosti sedmi kilometrů poté platí město. Bezúplatně se může svézt jeden člověk jako doprovod.

VE VSETÍNĚ JE PŘES TISÍC REGISTROVANÝCH

Více než dva roky funguje městem dotované taxi také ve Vsetíně. Využívá ji více než jedenáct set obyvatel ve věku 65 a více let či držitelů průkazů ZTP a ZTP/P. Služba funguje od v pracovní dny od 6.30 do 17 hodin.

„Maximálně lze uskutečnit osm jízd za měsíc a výhradně na území města,“ upozornila místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová.

Vsetíňané absolvovali za dva roky více než 8,5 tisíce jízd. Pasažéry přijde každá jízda na 25 korun bez ohledu na vzdálenost.

„Město se podílí na provozu necelými padesáti tisíci korun měsíčně,“ doplnila místostarostka. Služba bude ve Vsetíně k dispozici i nadále, v květnu vybrala radnice poskytovatele senior taxi pro další dvouleté období.

Senior taxi využívají lidé i v dalších městech a obcích Zlínského kraje. Vloni je zavedli třeba v Uherském Brodě, od roku 2017 usnadňuje lidem starším 65 let a zdravotně postiženým cesty k lékaři, na úřady či nákupy také v Kroměříži.

A zájem o ně roste. Zatímco v roce spuštění služby napočítali v Kroměříži 1 196 výjezdů, vloni už jich bylo přes dva tisíce. Město i proto vloni pořídilo nový vůz, do něhož se lépe nasedá a je v něm více místa na kompenzační pomůcky.

Kroměřížští platí za jízdu jednotnou taxu 30 korun bez ohledu na ujeté kilometry a počet pasažérů.

„Pokud se tedy domluví více lidí, zaplatí méně. Rádi bychom tímto motivovali k využívání senior taxi i obyvatele místních částí Kroměříže, kteří tuto službu využívají méně,“ vysvětlil místostarosta Vít Peštuka.