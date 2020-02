Objektoobrazy mladého výtvarníka Filipa Dvořáka vystaví v meziříčské Kapli

Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí hostí výstavu díla zástupce mladé výtvarné generace Filipa Dvořáka s názvem Hora a mrak. Slavnostní otevření expozice se uskutečnilo ve středu 5. února. Výstavu je možné zhlédnout do 10. dubna ve všední mimo pondělí vždy od 9 do 17 hodin a o víkendu od 13 do 17 hodin.

Dílo výtvarníka Filipa Dvořáka vystavené v Galerii Kaple ve Valašském Meziříčí. | Foto: Galerie Kaple