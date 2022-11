„To bylo vždycky mým snem. Udělat knihkupectví, které nebude jenom knížky prodávat, ale které bude literaturu také popularizovat a propagovat,“ vzpomínal při loučení s knihkupectvím jeho majitel a nakladatel Dalibor Malina.

Od tohoto záměru se také odvíjela nabídka knih, která mimo literatury zábavné, kladla důraz i na regionální autory či současnou poezii. To už je ale minulost.

Známé vsetínské knihkupectví je jedním z příkladů prodejen, jež patřily dlouhá léta k jistotám, postupem času ale osiřely nebo je nahradily jiné. Podobný osud potkal i známý dům U Rodingerů, rovněž na Dolním náměstí.

Funkcionalistickou stavbu navrhl koncem 30. let minulého století pro vsetínského obchodníka střižným zbožím Františka Rodingera architekt Ludvík Hilgert. A byly to právě látky, metrový textil a další podobné zboží, se kterým byla prodejna v přízemí domu až do nedávné doby spojená. Dnes už je to jinak – nabídka sortimentu se přesunula jinam.

Podobných příkladů, ať jde prodejny zboží či podniky spojené s gastronomií, by se v centru města Vsetína dalo nalézt více. Dávno pryč je třeba kdysi oblíbený mléčný bar, v němž se mohli lidé zastavit cestou z Dolního náměstí směrem k radnici.

„Míchali tam nápoje, koktejly. Chodívaly jsme tam v devadesátých letech s holkama ze třídy, tehdy jsme studovaly na střední škole. Říkávaly jsme tomu bar U Nata. V televizi totiž právě frčel seriál Beverly Hills, kde figuroval i majitel podobného občerstvení jménem Nat,“ vzpomíná s úsměvem Vsetíňanka Petra Proksová.

Není však podle ní pravda, že by obchody jen mizely. Velké množství jich v posledních letech také vzniklo a nové se stále objevují. A zůstávají i některé stálice. Pokud bychom se zdrželi na Dolním náměstí, je to například oblíbená prodejna potravin U Dědiců, která (s dočasnou přestávkou) i dnes funguje nebo železářství Kumbár, jehož historie sahá až do roku 1938.

„Pravdou je, že dnes se spousta věcí dá vyřešit i nákupem po internetu. Ale když se člověk vydá do centra města, nemůže nikdo říct, že nemá kam jít. Na to, že Vsetín není extra velké město, je tady obchodů a obchůdků různého zaměření dost. Včetně těch, které sází na regionální produkty. A další se objevují,“ myslí si Petra Proksová.

Sama se nejvíce těší na brzké otevření nové sportovní prodejny nedaleko Dolního náměstí směrem ke vsetínskému zámku.

A co se nedávných novinek týče, určitě nelze opomenout otevření Smetanovy obchodní galerie u vsetínského vlakového nádraží, od něhož v těchto dnech uplynou právě tři roky.

Budova se třemi nadzemními podlažími, do níž soukromá firma Valatrans investovala zhruba tři sta milionů korun, poskytuje prostor více než třem desítkám prodejen různého zaměření. Bonusem je podzemní parkoviště.

Výstavba obchodní galerie před časem dělila obyvatele Vsetína na dva nesmiřitelné tábory. Jedni novinku vítali, druzí kritizovali. V anketě Deníku se před časem téměř dvě třetiny respondentů přidali ke skupině, která na galerii pohlíží pozitivně.

A skutečnost je ale taková, že si tady lidé zvykli chodit.

„Je to jednoduché, na jednom místě nakoupíte jídlo, oblečení, jsou tu knížky, papírnictví i drogerie. Navíc se mi nestalo, že bych pod galerií nezaparkoval. Takže já jsem spokojený. Ale věřím, že někdo třeba raději vyhledává menší prodejny,“ řekl Deníku Lukáš Ševčík, jeden ze zákazníků.