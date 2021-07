O vesmíru hravě a zábavně: meziříčská hvězdárna zve na rodinný program

Najdeme ve vesmíru život? Kde ho hledat? Co všechno žije v našem bezprostředním okolí? Na tyto a mnoho dalších otázek se pokusí zábavnou a hravou formou odpovědět program pro rodiny s dětmi od 6 do 12 let nazvaný Život nejen ve vesmíru, který valašskomeziříčská hvězdárna uspořádá v sobotu 24. července ve 14:00 hodin.

Život nejen ve vesmíru je název programu, který na sobotu 24. července 2021 připravují na hvězdárně ve Valašském Meziříčí (ilustrační foto) | Foto: archiv Hvězdárny Valašské Meziříčí

„Nahlédneme do historie vzniku života na naší planetě, projdeme se Sluneční soustavou a povíme si, kde je alespoň nějaká naděje na minulou nebo současnou přítomnost života,“ prozrazuje autor pořadu a ředitel hvězdárny Libor Lenža a dodává: „Připomeneme i význam vody pro život a zamyslíme se, zda všechen život na Zemi potřebuje ke své existenci sluneční záření. Také se podíváme do minulosti naší planety a ukážeme si pozůstatky dávného života, které dnes nacházíme.“ Pro děti i hravé dospělé a rodinné týmy budou rovněž připraveny zajímavé hry a soutěže o drobné ceny. Za příznivého počasí podniknou krátkou procházku přírodním areálem hvězdárny. Vstupné činí 40 korun pro mládež a 50 korun pro dospělé. Na akci je nutné předem se registrovat na telefonu 571 611 928 nebo e-mailu info@astrovm.cz s tím, že registrace je platná až poté, co ji hvězdárna potvrdí.