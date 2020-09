Venkovní posilovnu, obnovené hřiště pro děti nebo raději klidovou zónu? Z těchto variant mohou volit obyvatelé rožnovské městské části Záhumení a rozhodnout tak o budoucí podobě bývalého dětského hřiště v této lokalitě.

Posilování pod širým nebem. Ilustrační foto | Foto: Tomáš Kassal

V anketě, kterou vyhlásila rožnovská radnice, mohou hlasovat do konce září. A to prostřednictvím anketních lístků, jež obdrželi do schránky, nebo přes email. Rekonstrukci hřiště pak vedení města plánuje na příští rok.