Zůstal rozsáhlý areál, o jehož využití musí rozhodnout současný vlastník – valašskomeziříčská radnice. Jak vedení města s desítkami tisíc čtverečních metrů pozemků naloží, má napovědět architektonická soutěž.

Na jejím vyhlášení a podobě spolupracuje radnice s Českou komorou architektů a dalšími odborníky.

„Předmětem soutěže bude návrh urbanisticko – architektonického, krajinářského a dopravního řešení lokality areálu bývalé Křižanovy pily a území v okolí vlakového nádraží. Vyhlašovatel (město) předpokládá nalezení harmonického poměru mezi plochami zástavby, veřejných prostranství a dopravní a technické infrastruktury,“ informuje o podmínkách soutěže na svém webu Česká komora architektů.

Valašské Meziříčí vlastní v areálu pozemky o rozloze 27 tisíc metrů čtverečních a dalších jedenáct a půl tisíce čtverečních metrů v prostoru přednádraží a bývalé vlečky.

„Jedná se o velice cenné území. Proto jsme se rozhodli jít cestou ideové urbanisticko-architektonické soutěže, která napoví, jak městské pozemky vhodně využít,“ vysvětluje starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek

V některých ohledech už má přitom vedení města jasno. Už dříve padlo rozhodnutí umístit do areálu bývalé pily autobusový dopravní terminál.

Letos také meziříčští zastupitelé odhlasovali, že zde vyroste i budova nového městského úřadu za 285 milionů korun. Do správního obvodu Valašského Meziříčí totiž spadá 18 obcí a úřad ročně navštíví přes 100 tisíc lidí. Současná roztříštěnost jednotlivých pracovišť, kdy úředníci sídlí hned ve čtyřech různých budovách, není ideální.

V areálu bývalé pily vznikne také alej Emilie a Jana Křižanových. V prostoru bývalé vlečky by mohl být moderní skatepark.

„A počítáme také s prostorem pro výstavbu bytových domů. To vše musí architekti, kteří se do soutěže přihlásí, zohlednit a účelně zapracovat do plochy městských pozemků,“ ujišťuje Robert Stržínek.

Velký důraz chce vedení města klást i na smysluplné a účelné provázání všech druhů dopravy a také významný podíl zeleně. Právě před dopravním zahlcením okolí nádraží a areálu Křižanovy pily, kde už nyní stojí a dál se rozšiřuje obchodní centrum, varují i sami obyvatelé Valašského Meziříčí.

Podmínky architektonické soutěže nyní úředníci města konzultují s Českou komorou architektů. Schvalovat je budou zastupitelé.

„Do poloviny listopadu pak budeme přijímat soutěžní návrhy, které následně posoudí odborná porota. Vítěz by měl poté zpracovat detailní územní studii,“ popisuje sekretář soutěže Lucie Rapantová z právního oddělení radnice.

Soutěžní návrhy posoudí pětičlenná porota složená ze závislé a nezávislé části. V té závislé zasednou starosta Robert Stržínek (ANO 2011), zastupitelka Hana Skácalová (ODS a Svobodní) a jako náhradnice zastupitelka Irena Brouwerová (PROVALMEZ).

Nezávislou část poroty tvoří architekti Milena Vitoulová, Petr Klier a Pavel Grasse s náhradnicí Martinou Hovořákovou. V pozici poradců se soutěže zúčastní také předseda Místní komise Křižná a zastupitel Václav Chajdrna (Nezávislí a Soukromníci) či odborníci z řad zaměstnanců města.