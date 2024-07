Nový IT systém prodlužuje a znásobuje úkony při vyřizování žádostí o stavební povolení. Na to, že nasazení systému od července může vyvolat problémy, už stavební úřady upozorňovaly Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dlouho dopředu. To má ale za to, že naopak díky němu bude a je vše snazší.

„Díky digitalizaci bude možné veškerá povolení, vyjádření a dokumentaci dostat on-line. Všechny dotčené a stavební úřady, stavebníci budou pracovat a komunikovat v propojených systémech. Budete přesně vědět, v jaké fázi je vaše žádost, kdo se už vyjádřil, kde se případně zasekla,” sliboval v dubnu při představování systému ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Jenže realita po spuštění Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ), jak se nazývá, je jinde.

Své o tom ví na stavebních úřadech na Valašsku

„Dle zkušeností zaměstnanců stavebního úřadu systém stále není plně funkční a vykazuje obrovské nedostatky, jsou zde například velké problémy s opravami, odesíláním a podobně. Systém navíc nereflektuje plný rozsah činnosti stavebního řádu. Vznesené dotazy a připomínky nebyly našim zaměstnancům ze strany ministerstva zodpovězeny,“ sdělila Deníku mluvčí magistrátu Vsetína Jana Raszková.

Ve Valašském Meziříčí mají úředníci stejnou zkušenost.

„Aktuální praxe je bohužel velmi špatná. Nový systém generuje celou řadu nedostatků a problémů. Nejedná se přitom pouze o zkušenost našeho stavebního úřadu, ale s těmito komplikacemi se potýkají kolegové napříč Českou republikou,“ říká mluvčí města Jakub Mikuš. Největší problém vidí pracovníci stavebního úřadu v doručování písemností.

„Postrádají například doklad o doručení. Zadávání údajů je taktéž komplikované. Systém není dostatečně propojen s registry. Scházejí v něm například vzory písemností pro stavební úřad - pozemky, účastníci řízení a tak dále, vše je tedy nutné vypisovat ručně,“ vyjmenovává Mikuš s tím, že nelze uvažovat o proklamovaném urychlení stavebního řízení a to ani v dohledné době.

„Termíny pro vyřízení se naopak budou prodlužovat,“ dodává.

V Rožnově se nepovedlo vyřídit kompletně v novém systému ani jednu žádost.

V Rožnově pod Radhoštěm jsou doslova zavaleni žádostmi o povolení staveb a studen. Během června úředníci obdrželi přes 700 žádostí, což je 6 krát více než obvykle. Vzhledem k tomuto množství a situaci, kdy mnohé žádosti nejsou úplné, pracovníci stavebního úřadu dělají, co je v jejich silách, včetně přesčasů, aby se s tímto náporem vypořádali.