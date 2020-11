Těmito slovy se v úterý ujal funkce nový hejtman Zlínského kraje Radim Holiš. Stal se tak pátým vrcholným představitelem kraje od vzniku těchto správních celků.

„Dává mi křídla to, že politika je pro mne možná asi větší koníček, než jsem čekal a zatím to jde,“ svěřil se v rozhovoru pro Deník.

Jak jste doma vnímali to, že budete hejtmanem Zlínského kraje?

Už dvacet dva let jsem, jak se říká, šťastně ženatý. Máme dvě dospělé děti a ty situaci vnímají ve dvou rovinách. Jednak to, že jsem stále pryč i když jsou už každý „ve světě“, ale mé rozhodování o vstupu do politiky probíhalo ještě v době., kdy byly doma. Druhá rovina je to, že mi fandí a doufám, že ve mne vidí i vzor.

Bylo pro vás všechny to předvolební období náročné?

S manželkou jsme si užili ten tlak již při volbě do vedení města, protože žena pracuje tady v kanceláři. Takže jsem si říkal, že ve volbách nemáme jeden, ale dva životy. S tím, jak se přesunuji na kraj, tak i ona se tomu přizpůsobuje a myslím, že na to bude reagovat změnou pozice tady na městě. Z mého pohledu mé rozhodování dle mých politických ambicí má i zásadní dopad do chodu a činností naší rodiny.

Jste starostou Rožnova pod Radhoštěm. Opustíte tuto funkci nebo budete stíhat obě?

Připravuji se na to, že začátek opuštění židle starosty bude pozvolný i z toho důvodu, že se to nedá plánovat a nedá se zavřít dveře ze dne na den. Mám zde nedodělané čtyři zásadní projekty, které si chci ještě pohlídat, protože byly spojeny s mou osobou. Takto se bavím i s kolegy z koalice v Rožnově i s kolegy z koalice na hejtmanství. Zatím všichni tento model, jak by to mohlo fungovat, respektují a vidím na nich, že by mi chtějí pomoci.

Přesto vás čeká řada nelehkých úkolů. Například v dopravě, kde se má rozjet už v polovině prosince nový systém Integrované dopravy Zlínského kraje neboli „Zetko“. Změny se mají dotknout jak regionální autobusové, tak i železniční dopravy.

Je řada věcí, které ukazují z hlediska fungování nové dopravy, že tohle ještě není připraveno, jak by mělo. Proto jsme nyní na pozici radního pro dopravu dali našeho kolegu kterého připravujeme na to, že pojede od prvopočátku v krizovém manažerství. Dokonce ze stávajícího vedení přijímáme ohlasy, které říkají: vy stejně řadu smluv budete muset oddálit, aby začaly platit nejdříve od půlky příštího roku. To jsou informace, které mě vůbec neuklidňují, a z těch, které mám, nemohu tvrdit, že je vše nachystané. Uvidíme tedy, co nás tam čeká a kolik problémů budeme ještě muset dotahovat. Takže v této chvíli jsou otevřené veškeré varianty, to znamená i ta, že všechny tyto věci s integrovanou jízdenkou se budou muset posunout.

Kromě dopravy, jak bude vypadat situace s projekty, které jsou již v přípravě? Do čeho bude následující volební období kraj nejvíce investovat?

Avizovali jsme, že do kritické infrastruktury, což jsou podle nás krajské cesty, chceme dát ročně více o 250 milionů korun. To byl slib, který jsme dali lidem před volbami. To je pro nás prioritní. Navíc u staveb D49 a D55, i když jsou to stavby státu, jsme řekli, že uděláme vše pro to , aby se rozjely a mohli jsme tak kritickou infrastrukturu doplnit. Jak se to bude dařit nevíme, je to komplikované, z hlediska návazností a majetkových poměrů i ekologických věcí. My ale chceme být motorem otevření toho problému a já zcela na rovinu a objektivně přiznávám, že stát udělal řadu chyb u vyjednávání těchto strategických staveb. Takže tohle budeme chtít rozhýbat.

Co nová krajská nemocnice, nemyslíte, že by si občané Zlínského kraje zasloužili kvalitnější zdravotní péči a proto zavedení reálných kroků, které by k tomu vedly, místo politizování tohoto tématu?

V nové nemocnici, která je a byla zdrojem emocí a stala se z ní díky bývalému vedení kraje politika, by v počtu lůžek byla stejná kapacita lůžek jako ve stávající KNTB. Průšvih je v tom, že bývalý hejtman neříká pravdu. Uvedl při kampani na novou nemocnici, že bude stát 8 miliard, ale nedodal, že se cena vstupů a stavby šplhá každý rok nahoru. Cena nové nemocnice se tak může při dodržení objemové studie vyšplhat o desítky procent výše. To znamená, že bychom se naopak mohli například za tuto cenu dočkat nové nemocnice s méně počtem lůžek.

Bude se tedy kraj zabývat tím, jestli postaví novou nemocnici nebo opraví tu starou?

Co se týká problému nové nemocnice, tak nyní není vhodná doba pro jeho projednávání. Proto jsme domluvení, až bude fungovat nová Rada Zlínského kraje, tak stanovíme jednotlivé kroky, jak budeme v případu nové nemocnice pokračovat. Považuji projekt nové nemocnice pro Zlínský kraj jako nevhodný, jsem pro jasnou dostavbu a kontrolovanou rekonstrukci stávajícího areálu KNTB.

Jak by tedy mělo podle vás zdravotnictví ve Zlínském kraji vypadat?

Nejdříve se přece schvaluje koncepce zdravotnictví, aby všichni doktoři v kraji věděli, co mají dělat. Jak se s nimi počítá, kolik peněz do které nemocnice půjde. Aby se nerozdávaly při návštěvách hejtmana nemocnic miliardy, bez toho, aniž by byly schváleny ve strategickém vývoji kraje jak tomu nyní bylo. Takhle já hospodařit nechci. Proto jen říkám, že se téma zdravotnictví potřebuje nyní chvilku zavřít s odborníky, kteří do toho mají co mluvit. A nebude to Holiš, ten to bude jen poslouchat, nebo případně jen moderovat, aby to bylo vyvážené a férové. Já jim nebudu říkat směr, nejsem na zdravotnictví odborník. Já jim budu jen říkat, aby udělali životaschopný návrh. A jestli to neumí, tak pryč s nimi.

Podle vás to minulém volebním období odborníci neuměli?

Podle mne udělal pan Čunek největší manažerskou chybu jakou mohl, a to, že místo toho, aby přišel za vedením nemocnice, která má svůj majetek, své peníze a může si vzít až dvě miliardy úvěru, řekl, že si úvěr vezme kraj. Místo toho, aby jim řekl, že zdravotnictví nerozumí a chtěl proto po odbornících z vedení nemocnice řešení. Jako manažer je měl k tomu dokopat. A když se to nepovedlo jemu, tak já to zkusím.

Máte v plánu vyměnit vedení nemocnic, tedy i KNTB?

Ohledně personálních věcí se nechci zatím vyjadřovat. Hned 11. listopadu všem ve vedoucích pozicích začínají výběrová řízení. Myslím to tak, že je s kolegy hned nevypíšu, ale že se na ně podívám jak dělají. První den, první reakce, první návrh, už to jsou všichni ve výběrovém řízení. Všichni od začátku.

Co říkáte na poslední kroky bývalého hejtmana, co se týká podpisu smluv ohledně pozemků v Malenovicích?

Chceme smlouvy v souvislosti s projektem nové nemocnice, jejich originály prostudovat jak byly podepsané, zkontrolujeme je a jasně se k nim vyjádříme. Máme co se smluv týká nachystané řešení, které bude možná překvapující ale bude se problém řešit relativně rychle.

Vlachovická přehrada, vodní dílo, které z hlediska ochrany přírody má pro náš kraj velký význam. Budete dál postupovat v přípravě realizace tohoto díla?

V kampani jsme tvrdili, že voda v krajině je důležitá a z informace které mám, tak Vodní dílo Vlachovice je v přípravě nejdál v celé republice. Z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že vodu v krajině zadržet musíme. Proto tohle dílo podporujeme a pokračování projektu nebudeme blokovat.

Co se týká lidí, kteří kvůli tomu přijdou o majetek a domovy, myslím, že kompenzace pro ně by měly být adekvátní.

V čem vidíte potenciál ve školství, které je podle slov Petra Gazdíka, který jej měl v minulém volebním období na starosti, druhé nejlepší za Prahou v ČR?

Naším dalším krokem pro školství bude nová vládní strategie, která má do školství přijít příští rok. Padnou nové návrhy, jak s dětmi pracovat, aby rychleji reagovaly na změnu. Kde vidím rezervy kraje, tak to je v individuální práci se samotnými řediteli a pedagogy. Tam vidím obrovský potenciál. Jsem rád, že už jsou dobře odměňováni, teď bych si moc přál pomoci jim udělat z nich sebevědomé a vážené osoby, tak, aby pro ty děcka byli pořádným vzorem. Tam vidím největší rezervu místního a krajského školství.

Co nového přinese nové vedení kraje do sociální oblasti?

Například jsme slíbili v kampani 200 lůžek kapacity navíc. Jde v rámci kraje o významnou část, aby lidé nemuseli dlouho čekat na umístění. Chceme tak poskytnout nejen v sociálních službách maximální kapacitní možnosti, chceme zároveň ale i zaplacení těch lidí, kteří v sociálních službách pracují. Podle mne nejsou za svou práci a dřinu dostatečně zaplaceni a to nejen Rožnově, ale celém kraji.

Covidová situace zkomplikovala i cestovní ruch ve Zlínském kraji. Pomůže kraj i v této oblasti? Jak?

Cestovní ruch je má srdcová záležitost. Proto jeho vývoj sleduji. Po jarním covidu jsme v Rožnově automaticky pomohli s reklamou do tří krajů. A léto pak bylo rekordní. To znamená, že jsme schopni sem dostat lidi. Pokud léto bylo takto dobré, očekávali jsme podzim již bez starostí z jarního výpadku. Bohužel, přišla druhá vlna pandemie, budeme muset nyní počítat s tím, že pomůžou i vládní kompenzace. Počítáme však i s tím, že se budeme podílet na reklamní kampani, abychom sem turisty dostali.

Rožnov pod Radhoštěm má ve starostovi současně i hejtmana, bude mít město nyní „protekci“?

Slíbil jsem a dopředu jsem avizoval, jaké strategické záměry chce kraj dělat a garantovat je. To tak znamená nabídnout přehlednou strategii, co se kde v kraji chystá, v jaké je fázi přípravy záměry jsou. To vše chci zavést v mapě. Tak, jak máme již v Rožnově. Chtěl bych, aby každý starosta a zástupce krajského zařízení věděl, kdy a v jaké míře mu kraj má pomoci. A garantoval to. A aby pomoc nebyla přidělována podle toho, v jaké míře se zná s hejtmanem a u jaké strany je. Určitě to budou mít v Rožnově jednodušší, že tady bude spát hejtman, ale chtěl bych, aby se vědělo, že jsme všichni na stejné startovací čáře.

Kdy se objeví tento váš plán pomoci o kterém jste mluvil?

Myslím že během prvního roku ho budeme chtít rozjet, do návrhu rozpočtu 2022-2023 by to mělo být už deklarované. Potom to už souvisí s prací na strategických dokumentech kraje, kde by mělo být dané jaké množství peněz a kolik kontrolovaně jde do daného území. Takže z tohoto pohledu za mne na tom začneme pracovat hned.

Jak se těšíte na dojíždění z Rožnova do Zlína, přece jen to není zrovna krátká vzdálenost…?

Na dojíždění se netěším, přemýšlím, jak kancelář dostat do auta, ale vzhledem k tomu, že doba covidová je pro nás výzva i v těchto komunikačních změnách, tak na dálkovém přístupu se dá strašně moc věcí vyřešit. To potvrdila i tato doba. Takže věřím tomu, že jsem schopen obsáhnout poměrně velký rozsah jednání aniž bych musel přejíždět.

Radim Holiš

45 let

ženatý, dvě děti

starosta Rožnova pod Radhoštěm, hejtman Zlínského kraje

Vystudoval VUT Brno, stavební fakultu

Krédo: „Politika je pro mne možná asi větší koníček než jsem čekal a zatím to jde.“

Jeho velkým koníčkem je podle jeho slov rodina a práce kolem domu. Je aktivní sportovec.

„Mám štěstí, že rodina sportuje, závodně běháme, v zimě dálkové běhy na běžkách, takže se účastníme šesti, sedmi závodů za rok, proto se cítím stále jako aktivní závodník ,sportovec,“ svěřil se Deníku.