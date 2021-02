Co však citelně chybí, je kulturní centrum se sálem, kdy by se společenské akce pro veřejnost mohly pořádat. Prozatím se mohou konat jen pod širým nebem, obecní ples pak bývá v jídelně místního zemědělského družstva. Tento nedostatek má být však už brzy minulostí.

Už letos v polovině roku chtějí v Ratiboři začít stavět nové víceúčelové komunitní centrum.

„Jeho potřeba je letitá. Ta myšlenka už je tady od roku 2015,“ ohlíží se starosta Ratiboře Martin Žabčík. V minulých letech tak postupně vznikla studie nového místa setkávání, následoval projekt a žádost o dotaci, která byla nakonec úspěšná.

„Finance jsme dostali vloni. Letos v květnu nebo červnu by se měla rozjet stavba. Bude to jistě náš největší projekt na letošní a příští rok,“ říká Žabčík o záměru, který přijde na pětadvacet milionů korun. Evropská dotace činí osmnáct milionů.

Komunitní centrum vyroste v areálu zdejšího hasičského domu. Právě u „hasičáku“ se konají venkovní taneční a hudební zábavy nebo už zmíněná soutěž o gulášového krále. Tradiční místo setkávání nyní čeká výrazná proměna. Architektonický návrh nového centra vzešel ze kopřivnického studia Kamil Mrva Architects. Nová budova bude mít tvar písmene U. Její součástí se stane i nynější venkovní pódium, počítá se rovněž se vznikem letního kina.

Kultura je však jen jednou oblastí, pro kterou bude komunitní centrum určené. Velmi výrazné zastoupení zde budou mít sociální služby. „Své zázemí zde bude mít vsetínská Charita. Bude zde denní stacionář pro seniory i zázemí terénní služby,“ prozrazuje starosta.

Větší zastoupení a dostupnost sociálních služeb v Ratiboři prozatím chybí. Cílem přitom není vznik domova pro seniory, ale přiblížení potřebné pomoci zdejším rodinám. Aby staří lidé mohli dožívat doma, kde to mají rádi.

„Je velice jednoduché starého člověka umístit někde do domova, ale pokud bude mít rodina možnost, že ráno odejdou mladí do práce a o seniora bude postaráno – sami jej odvezou do denního stacionáře či za ním přijede terénní pracovnice – a poté si jej příbuzní zase převezmou, to je myslím dobrá cesta, jak starší nevykořenit, jak mohou žít i na sklonku života ve své obci, kde jsou šťastní a spokojení,“ míní Martin Žabčík.

Nabídka sociálních služeb se přitom nebude týkat pouze lidí v Ratiboři.

„Bude přínosem minimálně pro pět dalších okolních obcí,“ ujišťuje starosta s tím, že víceúčelové komunitní centrum by mohlo být hotové na počátku léta příštího roku.