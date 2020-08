„Rozhodla jsem se spontánně a přidala se ke svému příteli. I když jsem žádnou rybu nechytila a cítím se unavená, nelituji toho. Je tady krásně, beru to spíše jako relaxaci,“ říká pětatřicetiletá žena z Poličné. Rybaření se věnuje čtyři roky a z nejlepších úlovků – zhruba patnáctikilového kapra a metrového jesetera – se radovala na soukromých rybnících.

Rybářské štěstí nepřálo ani devadesátiletému Lubomíru Krhutovi z Podlesí, jenž mrská vodu od mládí.

„Je to věc náhody a štěstí, záleží i na krmení a znalosti revíru. Na protějším břehu ryby berou více, ale je to tam neosvětlené a bojím se, abych nespadl do vody,“ přiznává nejstarší účastník soutěže.

Pořadatelé dlouho vyčkávali, zda kvůli koronaviru nenastanou omezení, která by třináctihodinový maraton zmařila.

„Termín je pokaždé stejný, druhý pátek v srpnu. Kdyby se soutěž nekonala, letošní sezona by byla neúplná. Už v červnu jsme museli zrušit denní závod. Možná i proto se do toho nočního přihlásilo pětašedesát závodníků z Moravy i Čech,“ zamýšlí se nad vysokou účastí hospodář valašskomeziříčských rybářů Tomáš Krutil.