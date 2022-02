Pokud se ohlédnete za rokem 2021 – v čem byl podle Vás úspěšný, co se podařilo?

Loňský rok byl jednoznačně úspěšný v tom, že jsme zahájili dlouho plánovanou revitalizaci náměstí a také stavbu nového venkovního bazénu s hloubkou 1,2 metru a vodní plochou osm set metrů čtverečních na městském koupališti. Letos se tak mohou návštěvníci koupaliště těšit mimo jiné na šestnáctimetrovou skluzavku, sedmdesát pět metrů dlouhý tobogán či lehátka a sedátka s perličkou, která jistě ocení také starší spoluobčané. Velkou výhodou je pak tepelná přípojka umožňující ohřev vody v tomto bazénu.

Do jakých investičních aktivit budete směřovat své síly v roce letošním? Které považujete za zásadní?

V letošním rozpočtu počítáme s investicemi za 189 milionů korun. Mezi klíčové patří jednoznačně dokončení revitalizace náměstí a stavba nového bazénu. Počítáme ale také s výstavbou technické infrastruktury pro jedenadvacet nových rodinných domů v Juřince. S podporou bydlení souvisí i dva nové dotační programy, z nichž mohou občané čerpat podporu na vybudování výtahů ve čtyř a pětipodlažních domech nebo na výkup technické infrastruktury od soukromých investorů. Samozřejmostí je i dvoumilionová částka na realizaci vítězných projektů participativního rozpočtu Náš VALMEZ. Chystáme ale například také stavební úpravy Mateřské školy Podlesí.

Proměna meziříčského náměstí běží podle plánu, hotovo bude v srpnu

V posledních měsících se velmi často zmiňuje zdražování energií – jak si v tomto ohledu stojí město Valašské Meziříčí? Pociťujete dopad zdražování?

Zvyšování cen energií se nás samozřejmě také výrazně dotýká, a to včetně našich příspěvkových organizací a obchodních společností. Zejména s ohledem na růst ceny plynu jsme se ani v rámci městem ze sta procent vlastněného dodavatele tepla – společnosti CZT Valašské Meziříčí – nevyhnuli zvyšování cen. Máme však výhodu v tom, že můžeme přímo ovlivňovat tvorbu ceny pro koncové odběratele. Snažíme se ji tak držet na co nejnižší možné úrovni s ohledem na růst cen vstupů a nezbytné opravy systému. Rozpočet města je navíc díky zodpovědnému hospodaření v minulých letech v dobré kondici. I díky tomu, že jsme hospodaření loňského roku zakončili s přebytkem téměř čtyřicet milionů korun, jsme na nárůst cen energií dobře připraveni.

Na letošní rok plánuje Ředitelství silnic a dálnic zahájení stavby tzv. Palačovské spojky, která propojí Valašské Meziříčí a potažmo Valašsko s dálnicí. Jak velký přínos či naopak zátěž pro město to bude?

Palačovská spojka je nezbytnou dopravní stavbou, která propojí celé Valašsko s dálniční sítí. Čekáme na ni už opravdu dlouho, a proto jsem rád, že stavba letos konečně začíná.

V Meziříčí už dlouho čekáte i na další zásadní silniční stavbu – obchvat města. Jak pokračuje jeho příprava?

Máte nyní možnost ještě více na její zahájení „zatlačit“ coby poslanec?Podle dostupných informací by mělo Ředitelství silnic a dálnic ČR začít s výstavbou obchvatu města nejdříve v roce 2026. Dokončený má být poté do tří let. Neustálé posouvání termínu zahájení této pro město životně důležité stavby mne rozhodně netěší a upřímně mě to štve. Samozřejmě že se snažím ze své pozice starosty a nyní i poslance přípravu urychlit, ale na Ředitelství silnic a dálnic nefungují některé procesy tak, jak bych si představoval.

Poslední dotaz – na co se v letošním roce těšíte?

Na to je jednoduchá odpověď. Nejvíc se rozhodně těším na krásně opravené náměstí a nový bazén. Věřím, že z výsledku budou nadšení nejen občané našeho města, ale také jeho návštěvníci.