Podle starosty Rožnova Radima Holiše už byli informováni všichni pacienti a další lidé, s nimiž přišel lékař do kontaktu.

„Rožnov se probudil do nové, vážnější situace. Dostali jsme informaci, že ve městě a jeho okolí je dalších pět případů nákazy Covid-19,“ uvedl ve čtvrtek 19. března starosta Radim Holiš.

Dodal, že v jednom případě se jedná o přenos komunitní.

„To znamená, že ten člověk nebyl nikde na dovolené a nakazil jej někdo, kdo na dovolené byl, měl příznaky a s těmi příznaky bohužel chodil. Je to o to horší, že je to jeden z lékařů městské polikliniky, který se bohužel od tohoto ne úplně vhodně se chovajícího člověka nakazil,“ popsal Holiš.

Poliklinika funguje dál

Podle starosty pracovníci hygieny dohledali všechny, kteří mohli přijít do styku s nakaženým lékařem. „Hygiena zatím nedala pokyn k uzavření polikliniky, takže poliklinika nám normálně funguje,“ doplnil starosta.

Na poliklinice nyní platí přísnější opatření při provádění denního úklidu a dezinfekce prostor.

Městská společnost Komerční domy Rožnov, pod jejíž správu spadá i budova polikliniky, vyzvala prostřednictvím svých webových stránkách obyvatele, aby na polikliniku vstupovali jen v nutném případě a na nezbytnou dobu a důsledně používali ochranné pomůcky.

Rožnov se nazvírá, je to fáma

Starosta Rožnova Radim Holiš také ve videu zveřejněném na oficiálním facebookovém profilu radnice odmítl informaci, že by městu Rožnov hrozilo uzavření.

„Dostali jsme krátkou zprávu, že se má Rožnov zavírat. Tuto zprávu chci dementovat. Není tomu tak. Vzešla za nějaké nepodložené, mylné debaty na facebooku. Prosím všechny, dívejte se na to, co píšeme my. Snažíme se vás informovat o tom, co víme. Nevěnujte pozornost těmto diskusím, protože jsou z většiny bohužel nepravdivé,“ vyzval Rožnovany Radim Holiš.

Krizová informační linka

V souvislosti s nouzovým stavem zprovoznilo město Rožnov novou krizovou informační linku na čísle 730 867 816 a 730 867 815. Linka bude v provozu každý pracovní den od 8 do 16 hodin. Linka slouží především k lepší informovanosti o opatřeních, která ve městě platí. Pomoc zde najdou hlavně starší lidé, jak se orientovat v nové, nenadálé situaci, která momentálně nastala. Občané se zde můžou dozvědět o případné pomoci nebo sami pomoc nabídnout.

Ve Zlínském kraji je podle aktuálních informací ministerstva zdravotnictví z pátečního rána 42 potvrzených případů nákazy koronavirem. Vůbec první případ se v tomto kraji objevil v pondělí 9. března shodou okolností právě v Rožnově pod Radhoštěm.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE