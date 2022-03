Věřím, že ano. Za minulý rok jsme toho hodně vybudovali. Některé akce ještě stále dobíhají. Tím stěžejním, co tady za posledních třicet let máme, je výstavba komunitního centra za 36 milionů korun, které má hotové do konce letošního léta. Vyšla nám také spousta dotačních žádostí. Díky tomu jsme například opravili víceúčelové hřiště s umělým povrchem za sokolovnou, která slouží především škole, ale odpoledne ji využívají fotbalisté, trénuje se tam také tenis. Hřiště má nový umělý povrch, oplocení, osvětlení i drenáže. Dále se podařilo kompletně zrekonstruovat školní družinu. Energetickou úsporu zase přinese nové vytápění školy, protože jsme instalovali nové kondenzační kotle. Školní budovu už tím pádem máme kompletně rekonstruovanou a přistavenou na kapacitu, kterou potřebujeme a opravenou pro potřeby dětí i učitelů. Vloni jsme také otevřeli dětské lanové centrum v mysliveckém areálu a dařilo se nám nebývale uspět také v rámci povodňových škod a kůrovcové kalamity, kdy jsme získali finance na opravy místních a účelových komunikací. Spravovali jsme cesty do našich údolí Kobelné, Hološín, Borčí, opravili jsme i cestu až na Nivku na konec katastru směrem ke Vsetínu. No, byl to hodně intenzivní rok. Některé akce přecházejí i do roku letošního.

Které to jsou?

V plánu máme ještě nějaké opravy místních komunikací, například dole pod hasičským domem. Tady opravy navážou na už zmíněnou dostavbu komunitního centra. Celý areál se bude letos otevírat, bude tam nové parkoviště a pěkně to naváže na zrekonstruovanou ulici, která by měla být dokončená do konce června. V rámci povodňových škod opravujeme také most pod hřbitovem, měl by být hotový do dubna. Co také letos plánujeme, je rekonstrukce starého volejbalového hřiště u hasičárny za 1,9 milionu korun. Dostane nový speciální antukový povrch vhodný zejména pro volejbal a atletiku, nové bude i osvětlení, sítě a mantinely. A hned tímto hřištěm máme prostor, kde chceme za dva a půl milionu vybudovat pumptrackový park, ve kterém se budou moci ‚vyřádit‘ mladí s koloběžkami, koly a skateboardy. Hřišť pro menší děti už máme hodně, ale takové sportoviště vhodné pro teenagery nám chybí. A je potěšující, že to vyplynulo to i z jejich přání.

Výčet dokončených projektů i těch plánovaných je opravdu bohatý. Zasáhl vám nějak do plánů všeobecný růst cen materiálů?

Cenový růst nás samozřejmě trápí, protože nám to prodražuje veškeré zakázky. Ale my se snažíme mít rozpočty vždy v aktuálních cenách a počítat s tím. Takže nás to zas až tak moc nepostihlo ve smyslu, že bychom některé stavební akce rušili či do nich vůbec nešli. Spíš s tím počítáme dopředu a když žádáme o dotace, máme připravený aktuální rozpočet i s nějakou rezervou. Já zastávám názor, že dotačních příležitostí je potřeba maximálně využít. Dokud se nabízí. Znamená to, že musíme dobře zpracovat žádosti. A já si zakládám na tom, aby byla včetně všech příloh se vším všudy ať je to z naší strany dobře odvedená práce. A pak se nám to vyplatí. Co nás ale trápí, jsou energie – to je větší problém.

Jak výrazně vás jejich zdražování postihlo?

Co se týká plynu, naším dodavatelem pro obecní budovy, školu i školku byla (zkrachovalá) Bohemia Energy. Takže jsme zůstali bez dodavatele. Ale podařilo se to celkem rychle a dobře vyřešit. Reagovali jsme okamžitě, spolupracujeme s energetickým poradcem a dodavatele jsme rychle nahradili. Teď řešíme elektřinu, protože tam jsme měli zase Amper Market a nastala stejná situace, jako u plynu. Zatímco původně jsme měli měsíční zálohy v průměru 80 tisíc korun, najednou to poskočilo o sto dvacet tisíc až na současných 200 tisíc měsíčně. To je hodně. Týká se to školy, školky, obecních budov, veřejného osvětlení i čističky odpadních vod, kde je nárůst enormní, to je největší žrout energie. Už to ale také máme vyřešeno – tyto ceny by měly být do března a od března už zase budeme mít jiného dodavatele za rozumnější cenu. Na původních osmdesát tisíc už se ale určitě nedostaneme. Je třeba hledat do budoucna nějaké východisko.

Jaké by mělo být?

Řekli jsme si, že se budeme snažit hledat cestu v obnovitelných zdrojích. Teď pracujeme na studii, na které všechny obecní budovy můžeme umístit fotovoltaiku, abychom byli schopni si nějakou energii vyrobit sami. Řešíme také variantu kogenerační jednotky, abychom si náklady na energie snížili. S úsporami souvisí také retenční nádrže, které chceme instalovat skoro u všech obecních budov a zadržovat dešťovou vodu. Tu potom využívat na zalévání. Například u školy a kostela to máme naplánováno tak, že bude hned několik nádrží za sebou, protože střechy těchto staveb jsou velké. A takto získanou vodou budeme udržovat hřbitov, nebudeme muset používat pitnou vodu. Hlavně se toho nesmíme bát. Já to nemám rád – brečet nad rozlitým mlékem a škrtat investice. To by bylo špatně, to dělat nechceme. Zastavit rozvoj obce v této době by bylo strašně špatně. Opravdu je to hezky rozjeté, stačí pár akcí a základní infrastruktura, kterou obec potřebuje, bude do pěti let kompletně opravená. A můžeme se začít dívat na jiné akce. Protože když člověk spravuje pořád ulice, školu, školku, tak nelze dělat něco navíc. Z toho už se dostáváme a byla by škoda to zatrhnout.