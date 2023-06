Série změn v tarifu Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) čeká cestující od soboty 1. července. Nově si budou moci zakoupit celokrajskou jízdenku platnou 24 hodin a rovněž takzvané kyvadlové jízdné.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Karásek

Má dojít také k plné integraci městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti se systémem IDZK. Dále bude upravena cena základního jízdného a zároveň bude zrušen poplatek za přepravu zavazadla, kromě jízdního kola, za jehož přepravu ve vlaku nebo v cyklobusu cestující zaplatí 30 korun. Zároveň bude možné si přepravu kola předem zarezervovat. Informoval o tom mluvčí Zlínského kraje Jan Vandík.

Jízdenka na celý den

„Nově bude v nabídce 24hodinové jízdné. Jízdenku bude možné využít v kterémkoliv spoji IDZK na celém území krajské dopravy,“ upřesnil Jan Vandík.

Její základní cena bude 200 korun (děti od 6 let, studenti, senioři od 65 let a invalidní osoby ve III. stupni zaplatí 100 korun; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P zaplatí 50 korun). V případě akcí, na které Zlínský kraj zajistí mimořádné posílení dopravy (např. Dny lidí dobré vůle a Národní pouť na Velehradě), bude na posílených linkách platit takzvané kyvadlové jízdné za jednotnou cenu 30 korun (děti od 6 let, studenti, senioři od 65 let a invalidní osoby ve III. stupni zaplatí 15 korun; držitelé průkazů ZTP, ZTP/P zaplatí 5 korun).

Při nákupu jednotlivého jízdného bude cena za ujetý kilometr 1,50 korun (dosud byla cena 1,35 korun). Nástupní zůstává na 11 korunách.

Předplatné se nemění

„Ceny předplatného jízdného se přitom nemění. Pro pravidelné cestující tedy bude pořízení předplatné jízdenky ještě výhodnější než doposud,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje pro dopravu Radek Doležel.

Dobrou zprávou pro obyvatele souměstí Uherské Hradiště – Staré Město – Kunovice je, že dojde k plné integraci tamní MHD se systémem IDZK.

„Cena za jednotlivé jízdné v celém souměstí bude 15 korun, a to jak v autobusech provozovaných Zlínským krajem, tak také na linkách MHD. Každá jízdenka bude přestupní do 45 minut od vydání. Možnost přestupu bude jak mezi dvěma autobusy MHD, dvěma krajskými autobusy, tak mezi krajským autobusem a autobusem MHD navzájem. Ceny předplatného jízdného zůstanou stejné jako dosud, nově budou platit na všechny dopravní prostředky včetně vlaků. Ve všech autobusech bude možné platit bankovními kartami a Apple Pay/Google Pay. Zachovány zůstanou všechny běžné slevy.

„Změny, znamenající sloučení tarifů, jsou z našeho pohledu také důležitou součástí příprav nové MHD v Uherském Hradišti. Společným zájmem města a kraje je, aby cestující vůbec nemuseli rozlišovat mezi autobusy a řešit, co je pro ně výhodnější. Všechna tato opatření jsou nezbytná pro zajištění lepšího propojení v rámci města, celého souměstí i kraje,“ vyjádřil se starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Výhodnější než individuální

Cílem nové městské hromadné dopravy, která bude v Uherském Hradišti fungovat od 1. ledna 2024, je podle něj komfortní a co nejpohodlnější veřejná doprava s maximálním možným pokrytím všech částí města tak, aby byla pro obyvatele výhodnější, než individuální automobilová doprava.

„V současné době probíhá výběrové řízení na dopravce, který bude od příštího roku poskytovat služby - realizovat provoz městské autobusové dopravy převážně na území města Uherské Hradiště. Tím bude spuštěn zcela nový systém veřejné autobusové dopravy podle nové provozní koncepce. Nové bude linkové vedení, veřejná doprava bude zajíždět do míst, která dosud nepokrývala, nebo jen sporadicky,“ doplnil mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.