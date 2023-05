Krajská nemocnice T. Bati ve ZlíněZdroj: Deník/Jiří Kopáč„V současné době se to týká absolventů, kteří by nastoupili na interní oddělení, oddělení nukleární medicíny, neurochirurgii, onkologii, hematologicko-transfuzní oddělení, traumatologii, urgentní příjem,“ vyjmenovala mluvčí nemocnice Dana Lipovská.

Také se to týká zkušenějších lékařů, kteří již mají specializaci. „Například intenzivista, hematolog, neurolog, nefrolog, onkolog, radiolog, traumatolog, psychiatr,“ dodala Lipovská.

Absolventy fakult hledají na veletrzích

Studenty a absolventy lékařských fakult se snaží hledat třeba na veletrzích práce. Například na veletrhu práce ve zdravotnictví ve slovenském Martine osloví každý rok několik lékařů, kteří se potom stanou součástí týmu ve zlínské nemocnici.

K nejlákavějším benefitům patří firemní mateřská škola, která je časově přizpůsobená zdravotnickým profesím. Ve spolupráci s domem dětí pořádá nemocnice příměstské tábory pro děti zaměstnanců.

Na nový kloub si ve Zlínském kraji počkáte minimálně dva roky

„Před pár měsíci k nám nastoupil mladý pár lékařů ze Slovenska, který byl na pohovorech v několika nemocnicích v regionu. Nakonec se ale rozhodli pro krajskou nemocnici ve Zlíně jako pro pracoviště ‚vyššího typu‘. Je to častý důvod, proč absolventi míří do zlínské nemocnice, a ne do menších okresních nemocnic, které nemají specializovaná centra. Jsou zde lepší podmínky pro vzdělávání, roli hraje také odbornost a akreditace pracoviště,“ vysvětluje Lipovská. Za loňský rok do KNTB nastoupilo téměř čtyřicet nových lékařů.

Rodinná nemocnice ve Vsetíně

Ve Vsetínské nemocnici mohou noví lékaři také získat příspěvek 250 tisíc korun. A to primárně ti, kteří působí na oddělení dětském, interním, neurologickém oddělení, ortopedii či oddělení následné péče. „U lékaře-absolventa je podmínkou získání příspěvku závazek pracovat v nemocnici do získání atestace a nejméně dva roky po ní, u atestovaných lékařů po dobu čtyř let,“ vysvětluje mluvčí Lenka Plačková.

„Prezentujeme se jako menší nemocnice v krásném prostředí v srdci Valašska. Často k nám přicházejí lékaři, kteří upřednostňují rodinné prostředí, osobnější přístup, možnost dostat se co nejrychleji k odborným výkonům. Líbí se jim kvalitní systém dalšího vzdělávání, a to bez nutnosti uzavírat kvalifikační dohody. Nabízíme bydlení v rámci věžového domu, případně i jinde ve Vsetíně,“ říká ředitel nemocnice Martin Pavlica.

Pacienti ve Vsetíně už k rentgenu nemusí. Přístroj přivezou až k jejich lůžku

Jedním z důležitých kritérií je úroveň vybavení pracovišť. „V posledních letech jsou ve Vsetínské nemocnici investovány značné finance z evropských dotací i našich vlastních prostředků,“ připomíná Pavlica.

V současné době je Zlínský kraj investorem dvou významných staveb, jejichž cílem je vybudovat ve Vsetíně nové zázemí pro dialýzu a magnetickou rezonanci. „Oba záměry budou znamenat další zkvalitnění péče o pacienta, pracovního prostředí pro zdravotníky, ale i zázemí pro budoucí zdravotníky z místní zdravotní školy,“ dodává ředitel.

Nejvyšší příspěvek získají lékaři v Uherském Hradišti

Uherskohradišťská nemocnice spustila v minulém roce náborovou kampaň zaměřenou především na absolventy univerzit a škol se zdravotnickým zaměřením. Aktuálně mohou začínající lékaři či lékaři s kmenovou zkouškou získat na vybraných odděleních náborový příspěvek ve výši až 300 tisíc korun.

Nejvyšší částka je při splnění daných podmínek poskytována při nástupu na urologické oddělení, oddělení nefrologie a dialýzy a oddělení následné péče (geriatrie). Lékaři se specializovanou způsobilostí (atestací) mohou získat náborový příspěvek až do výše půl milionu, tato částka je poskytovaná novým pracovníkům - specialistům v oborech ARO, urologie, angiologie, nefrologie a dialýza, radiodiagnostika a následná péče.

Uherskohradišťská nemocnice rozšíří služby pro onkologické pacienty

„Nedostatek lékařů a nelékařského zdravotnického personálu je jedním z největších témat současného zdravotnictví. Spuštěním náborové kampaně chceme předejít kritickému nedostatku zaměstnanců, který by v budoucnu mohl zkomplikovat či dokonce ohrozit provoz některých oddělení. Kampaň jsme spustili v listopadu minulého roku a už nyní máme dobrou odezvu a konkrétní výsledky v podobě uzavření pracovních smluv,“ sdělil ředitel nemocnice Petr Sládek. Náborová kampaň Uherskohradišťské nemocnice poběží do konce října 2023.