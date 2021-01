Navzdory komplikacím spojeným s pandemií koronaviru se jich tam podařilo provést plných 2 865.

„Našim dárcům velmi děkujeme za ochotu, s jakou k nám chodili. Moc nám celý rok pomáhali. Jejich přístupu si opravdu vážíme,“ vzkázala Jana Pelková, primářka vsetínského HTO.

Šanci atakovat absolutní rekord v počtu odběrů krve – v roce 2019 jich Vsetínská nemocnice uskutečnila celkem 3 021 – znemožnila situace vyvolaná pandemií covid-19.

„Vliv měla i přijímaná hygienicko-epidemiologická opatření a výpadky personálu způsobené nemocí,“ připomněl mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant.

Uvedené skutečnosti způsobily také méně odebrané krevní plazmy. Zatímco v roce 2020 se podařilo uskutečnit 742 odběrů krevní plazmy, o rok dříve jich bylo 802, dosud nejvíce v historii vsetínské HTO.

Potěšitelné je, že i přes komplikovanou situaci se Vsetínské nemocnici dařilo i v loňském roce získávat prvodárce. Zaregistrovala jich hned 228.

„Je to sice o něco méně než v roce 2019, ale vzhledem k tomu, co se loni dělo, musíme být opět spokojení. Nových dárců k nám přišlo hodně, a to by nám mělo do letošního i do dalších let pomoci,“ konstatovala Jana Pelková.

Hematologicko-transfuznímu oddělení Kroměřížské nemocnice (HTO) se podařilo v roce 2020 uskutečnit celkem 3 412 odběrů krve, což bylo o 38 více než v roce předchozím.

Nárůst zaznamenalo i v počtu odběrů plazmy. Zatímco v roce 2019 šlo o 1074 dárců, v loňském roce jich bylo hned 1 137. Vysoké počty dárců krve pak loni navzdory pandemii ohlásily v loňském roce i Krajská nemocnice ve Zlíně a Uherskohradišťská nemocnice.