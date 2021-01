Vytíženost krajských nemocnic se stále pohybuje kolem 90 procent. A situace se nezlepšila ani na straně zaměstnanců. Stále jich v provozu špitálů chybí asi 450.

„Ve čtyřech nemocnicích Zlínského kraje je k dnešnímu dni (19. ledna 2021, pozn redakce) hospitalizováno 352 covid pozitivních pacientů, o největší část z nich pečují covid stanice ve zlínské nemocnici,“ uvedl mluvčí nemocnic Egon Havrlant.

V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně se nyní s covidem léči 192 pacientů. V Uherském Hradišti se situace mírně uklidnila.

Dokonce zde mohli jednu covid stanici uzavřít. Stále jsou však připraveni na její případné opětovné zprovoznění.

„Ve všech čtyřech nemocnicích je nyní volných 82 standardních lůžek s kyslíkem,“ řekl Havrlant.

Obsazenost intenzivních lůžek se však bohužel nadále pohybuje nad 90 procenty kapacity, nemocnice totiž pečují i o akutní necovidové pacienty, kteří potřebují intenzivní péči.

„Počty přijímaných pacientů jsou stále vysoké, za poslední týden jsme například jen ve Zlíně přijali na covidové stanice 116 pacientů, ale za stejnou dobu se v covidáriích zlínské nemocnice také uvolnilo 109 lůžek,“ vyčíslil mluvčí.

Kvůli vysoké absenci personálu zůstávají i nadále nemocnicím k dispozici příslušníci Armády České republiky.

„Je naší snahou jejich pobyt v našich nemocnicích prodloužit minimálně do konce ledna, ale byly bychom rádi, kdyby nám zůstali k dispozici i v průběhu února. Šíření nákazy mezi zdravotníky by mohlo pomoci zamezit očkování, které ve Zlínském kraji – právě v nemocnicích – započalo 4. ledna. Do těchto dnů bylo naočkováno asi 2400 zdravotníků, což je přibližně polovina. Zájem o vakcínu navíc stále roste. Dokazují to například čísla z Kroměřížské nemocnice.

„Podle prvních průzkumů se v Kroměřížské nemocnici chtělo nechat naočkovat asi 200 zdravotníků, teď už je tam naočkovaných 400 a ještě zhruba dalších sto se dohlásilo,“ prozradil Egon Havrlant, který upozorňuje, že někteří pracovníci s očkováním vyčkávají.

„Řada našich zaměstnanců covid prodělala a očkování chtějí absolvovat až po uplynutí doby, po kterou jsou chránění protilátkami,“ dodal Havrlant.

Zdravotníci jsou vyčerpaní. Náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová, která na podzim před nástupem do funkce sama vypomáhala na covid stanici, zdravotníkům za jejich nikdy nekončící práci děkuje.

„Chtěla bych vzkázat všem zdravotníkům a všem, kteří pracují už měsíce v obrovském stresu a vypětí v našich nemocnicích, že vím, jak je jejich práce těžká a že to není samozřejmost. Děkuji z celého srdce za nás všechny za vaše nasazení, profesionalitu a především lidskost a odpovědnost,“ vzkázala zdravotníkům přes Deník Olga Sehnalová.

„Moc vás prosím, vydržte. Vím, že je to každý den těžší,“ dodala Sehnalová a veřejnost prosí, aby zdravotníkům pomohla dodržováním pravidel.

„Jsme všichni na jedné lodi,“ připomenula.