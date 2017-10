Nejstarší kandidát v kraji Jan Uherka: Všichni chybujeme, i politické strany

Dlouhých pětašedesát let se čile zajímá o politické dění dnes už čtyřiasedmdesátiletý Jan Uherka z Uherského Brodu. V nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky kandiduje ze čtrnácté pozice za ČSSD, přičemž je nejstarším kandidátem napříč všemi kandidátkami.

Jan Uherka z Uherského Brodu je nejstarším kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Kandiduje ze 14. místa za ČSSD.Foto: archiv ČSSD

„Kdybych bych zvolený, určitě možností být poslancem nepohrdnu. Šel bych do toho,“ říká Jan Uherka.

Nejpalčivějším aktuálním problémem v české společnosti je podle něj korupce. Druhým pak některé výrazné nedokonalosti právního řádu.

„Jak může zákon umožnit takovou formu exekuci, které mají někdy až charakter inkvizice?“ kroutí hlavou.

„Když můj otec viděl, jak před lety vstupuji do politiky, a to někdy v šedesátých letech, tak mi řekl: Víš chlapče, snaž se vyjít s lidmi. Podle mě nemohlo být lepšího odkazu. A já se tím řídím,“ vysvětluje.

Jan Uherka se začal o politiku zajímat od svých školních let. Když na ně vzpomíná, tak se mu vybavuje, jak už od šesté třídy četl noviny, otvíral časopisy. Zajímal se nejprve o zeměpis, poté o to, co se děje ve světě, až zabrousil do politiky. A dodnes ji zůstal věrný. Angažovat se v ní začal kolem šestnáctého roku, a to v mládežnicích organizacích, potom na filozofické fakultě, kterou vystudoval. V politice našel zalíbení i poslání.

Do sociální demokracie vstoupil „teprve“ před patnácti lety.

„Byla mi její filozofie nejbližší. Životem nás provázejí úspěchy i neúspěchy, strany se rozvíjejí, někdy se mýlí. Důležitá je ale otázka, jak s tím strany naloží, jak zareagují na tyto skutečnosti. Zda se ze svých nedostatků poučí. Dobrých a špatných zkušeností se dopouštíme všichni jako jednotlivci, tak i politické strany,“ podotýká.

Uherskobrodský senior s chutí připomíná Aristotelovu charakteristiku člověka, tedy, že člověk je tvor společenský (zóon polítikon), život ve státě je přirozenou podstatou člověka.

„Smyslem našeho veškerého konání by mělo být to, aby člověk dosáhl ve svém rozvoji těch limitů, které má od přírody. Smyslem politiky pak je, aby společnost byla tak spravedlivě uspořádána, aby všichni měli rovné šance,“ dodává.

Čtyřiasedmdesátiletý Jan Uherka je profesí pedagog, nyní je místopředsedou Národní rady zdravotně postižených. V minulosti byl zastupitelem Uherského Brodu, dvě sezony pak také působil v krajském zastupitelstvu.