Masarykova veřejná knihovna Vsetín ocenění Bibliotheca inspirans získala po druhé v řadě.

Daniela Divínová, ředitelka vsetínské knihovny, přirozeně přenáší mezi své kolegy to, na čem si sama zakládá: pohyb, celoživotní vzdělávání a férové kolegiální jednání. S šesti kolegyněmi se pravidelně chodí otužovat do nedaleké řeky Bečvy, během společných akcí se hraje na všechny možné nástroje a zpívá, a prosincové prémie se odvíjejí i od toho, kolik hodin věnovali zaměstnanci knihovny odbornému sebevzdělávání (v roce 2023 to bylo celkem 3 155 hodin).

„Kolegové si sami volí, jakým směrem se chtějí profesně rozvíjet, některé oslovují nové technologie, některé třeba kreativní vzdělání v podobě scénického čtení, muzikoterapie, artefiletiky a podobně. Díky tomu to dělají s chutí a knihovna pak může nabízet návštěvníkům širokou škálu aktivit,“ popisuje Daniela Divínová.

Pracovní den začíná v Meziříčí u ranní kávy

Druhou z oceněných se stala Městská knihovna Valašské Meziříčí, která zaujala porotu neformálními společnými aktivitami a celkovým nastavením, které v knihovně panuje. Celý tým se každé ráno schází u kávy, kde se probírá uplynulý pracovní den, plány na ten nadcházející i osobní záležitosti.

Podle ředitelky knihovny Zdeňky Smahlové to ohromně prospívá celému kolektivu: „Všichni vědí, co se aktuálně děje – že se včera někomu v práci něco povedlo nebo naopak ne, nebo že někdo řeší velkou radost nebo starost v soukromí. Povídáme si, smějeme se, někdy i brečíme.“

Nejlepší nápady na novou akci pro veřejnost přicházejí právě během ranní kávy nebo během společných výletů, často do jiných knihoven spojených s procházkami do přírody. „Mám velké štěstí, protože jsem skvělé kolegyně a kolegy podědila po bývalé paní ředitelce a ve spoustě nastavených věcí jen jednoduše pokračujeme.“

Knihovník dělá knihovnu knihovnou

„Knihovnice a knihovníci jsou tu nejen pro své čtenáře, ale musejí zvládat neuvěřitelnou škálu činností. Pomáhají s výběrem knížek, pořádají akce, vzdělávají, pečují o svoji komunitu,“ uvedla Kateřina Uhlíková z Nadace OSF, která společně s Českou spořitelnou za oceněním Bibliotheca inspirans stojí.

Cílem letošního ročníku Bibliotheca inspirans je šířit ty nejinspirativnější přístupy vedoucích knihoven a jejich zřizovatelů ve vztahu k zaměstnancům a obě oceněné knihovny a jejich vedení rozhodně inspirativní je. „Hledali jsme příklady mezi knihovnami a jejich zřizovateli, kteří nezapomínají pečovat také o to nejcennější – o své zaměstnance. Podporují je, vytváří komfortní podmínky pro každodenní práci a pečují o jejich duševní pohodu. Protože právě spokojené knihovnice a knihovníci dělají knihovny knihovnami,“ uzavírá Uhlíková.

Ocenění Bibliotheca inspirans 2024 získalo celkem 9 knihoven a jedna pracovní knihovnická skupina: Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín, Městská knihovna Valašské Meziříčí; Místní knihovna v Černilově; Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Městská knihovna Dobříš, příspěvková organizace; Ústřední knihovna FF Masarykovy univerzity; Knihovna ČZU (Česká zemědělská univerzita v Praze); Chomutovská knihovna, p.o.; Knihovna Ústeckého kraje; Mladý SKIP (sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR). Všichni ocenění získali mikrogrant ve výši 10 nebo 20 tisíc korun, které využijí pro další rozvoj svých aktivit.

V roce 2025 se ocenění Bibliotheca inspirans zaměří na téma knihovny budoucnosti, tedy vzájemné propojení lidského a technologického potenciálu, který vytváří nové světy a upevňuje vztahy.