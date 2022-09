Například obezitě, která je označována jako novodobý mor. Každé čtvrté dítě v České republice váží víc než by mělo a každé sedmé trpí obezitou. Podle odborníků za to mohou špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu a také špatné vzory či vzory v rodinách. Výskyt obezity u dětí je za posledních 10 až 25 let téměř trojnásobný, většina obézních dětí pak zůstává obézní i v dospělosti.

Kuchaři ze školek i nemocnic změřili své síly

Na konci srpna se sešli kuchaři ze všech koutů České republiky, aby předvedli své umění a porovnali odborné dovednosti v pátém ročníku soutěže Nejlepší kuchař ve společném stravování. Čtyři soutěžní kategorie čekaly na soutěžící z řad kuchařek a kuchařů z mateřských, základních i středních škol, ale také nemocnic, léčebných zařízení, lázní či domovů pro seniory.

Záměrem je nejen ocenit ty nejlepší mistry kuchařského umění, ale současně ukázat možnosti a variabilitu gastronomie v jednotlivých oblastech společného stravování, odhalit rezervy, splnit požadavky současných strávníků a inspirovat se ke zdravému vaření na úrovni 21. století.

„Přihlášená menu musela splnit přísné nutriční nároky, být moderní, chutná a zdravá. Kuchaři přitom nesměli přesáhnout normou stanovený limit na náklady jedné porce,“ popisuje průběh klání Kateřina Slabíková ze školní jídelny ve Valašských Kloboukách.

Se svou kolegyní Renatou Kozárovou se dostala do finálového klání hned ve dvou kategoriích - Nejlepší pokrm pro mládež od 11 do 18 let a Bezmasý rostlinný pokrm. Obě kategorie vyhrály.

Finálový souboj

„Den před finále se všichni soutěžící sešli na společné večeři, každý tým si vylosoval, v kolik hodin bude následující den vařit a také jsme se dozvěděli všechny podrobné informace. Kromě odborné komise byla na soutěži i technická komise, která při vaření dohlížela na osobní hygienu na pracovišti, kontrolovala odborné manuální dovednosti, odpad surovin a organizaci práce. Poslední bod byl dodržení času. Na přípravu pokrmu jsme měli dvě hodiny, potom nás čekala prezentace před porotou,“ pokračuje Slabíková.

Soutěžní jídlo kuchařek z Valašska bylo kuřecí prso plněné chřestem a anglickou slaninou, pyré z brambor a červené řepy, pečený květák s kurkumou, pesto z medvědího česneku a parmezánový chips.

„U druhé kategorie bezmasého rostlinného pokrmu, jsme se prezentovaly luštěninovými koulemi, zeleninovým ratatouille a špenátovou polentou se sezamem. V této kategorii mohl vařit pouze jednotlivec. Tohoto úkolu se zhostila Renata, která předvedla excelentní výkon a vyvařila nám první místo, stejně jako v první kategorii,“ dodává Slabíková.

Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů ČR je stále víc překvapen a potěšen úrovní pokrmů, které soutěžící servírují.

„Fantazie, odvaha zapojit i méně tradiční suroviny, ale také pečlivost například v podobě vlastnoručně vyrobeného pečiva; to vše svědčí o maximálním nasazení a lásce ke kuchařině, kterou kolegové do oblasti společného stravování přinášejí. Bez jejich odhodlání a chuti vařit opravdu dobře pro malé i velké strávníky by to nešlo. Platová situace zaměstnanců segmentu společného stravování dlouhodobě není optimální, bez nadšení jednotlivců by se porota naší soutěže jen těžko dočkala tak skvělých jídel, která jsme dnes mohli v rámci soutěžní degustace ochutnat,“ zhodnotil pátý ročník soutěže Miroslav Kubec.