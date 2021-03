Obecní vodovod se v Kateřinicích stavěl v osmašedesátém roce. Následovala úpravna vody.

„Máme velkou výhodu, že jde o gravitační systém. To znamená, že vodu jsme posbírali z lesů nad obcí. V té době se brala pouze povrchová, která se filtrovala a sloužila k zásobování obyvatelstva,“ připomněl Zubíček.

V roce 1997 přibyla na jednom z přítoků povrchová studna, která rovněž jímala vodu a sváděla ji do úpravny. Stačilo to až do roku 2012. Tehdy poprvé místní postrašilo sucho.

„Kdy už hrozilo, že budeme muset vodu dovážet, vyvrtali jsme tři vrty do třiceti metrů. Ty nás zachránily na následující dva, tři roky,“ vzpomíná starosta.

Kateřinice, hloubení vrtů pro zásobování vesnice vodou.Zdroj: archiv OÚ Kateřinice

V roce 2012 dávaly tři zmíněné vrty a studna dohromady sedmdesát kubíků vody denně. Vlivem sucha ale o tři roky později ale vydatnost poklesla o polovinu. Bylo proto třeba začít problém s vodou řešit komplexněji.

„Vytipovali jsme proto všechna možná místa, bylo jich celkem sedm, která by byla dostupná a zároveň vydatná. A postupně jsme zde začali budovat vrty,“ popisuje Zubíček.

První devadesátimetrový vznikl v roce 2018, o rok později se vrtaly zbývající a začalo jejich napojování na úpravnu vody a vodovod.

Nyní zbývá připojit už jen dva.

„Jsou složitější, ale mají obrovský potenciál. Nyní čekáme na stavební povolení. Dokončení vrtů bude stát 3,7 milionu korun, získali jsme na ně třímilionovou dotaci,“ říká Vojtěch Zubíček.

Lidé spotřebují 90 až 110 kubíků vody denně

Dnešní spotřeba vody obyvatel Kateřinic se pohybuje mezi devadesáti a sto deseti kubíky za den. A třebaže uplynulý rok byl díky vydatnějším srážkám lepší, než roky předcházející, starosta je přesvědčený, že sucho o sobě znovu dá vědět. A situace se může znovu zhoršit.

„Vrty proto stále bereme jen jako přechodné řešení. Naším cílem je vodu jímat tehdy, kdy je jí dost, zadržet ji, upravit a nechat v zásobě. K tomu chystáme velký projekt, soustavu vodních nádrží, jež obec ochrání před přívalovými dešti a povodněmi a zároveň budou sloužit k jímání a zadržení vody,“ prozrazuje Vojtěch Zubíček.

Do jeho uskutečnění se chtějí v Kateřinicích pustit do pěti let a hodlají využít dotací. Znovu se má jednat o gravitační systém, jehož výhodou je nezávislost na elektřině a lepší stabilita.