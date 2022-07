„Sedmapadesátiletý řidič nákladního auta značky Ford jel od Bánova a prozatím z doposud nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se čelně střetl s vozidlem značky VW Multivan. Po střetu byl volkswagen odhozen do protisměru na kamion. Následně ford ještě narazil do nákladního vozidla značky Mann, který jel směrem na Bánov. Nehoda si vyžádala čtyři zraněné osoby. Silnice I/50 tam musela být uzavřena a provoz jsme odkláněli na Komňu, Bojkovice, Nivnici a Suchou Loz,“ upřesnila policejní mluvčí Milena Šabatová.