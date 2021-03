Když vloni vypukla pandemie, mysleli si odsouzení, že se života ve věznicích nebude týkat. Začalo ale přituhovat, „tam venku“ přibývali nakažení, nutná opatření na sebe nenechala dlouho čekat. Julius si pátým rokem odpykával trest ve věznici ve Vinařicích na Kladensku. Nejvíce ho zasáhl, stejně jako mnohé spoluvězně, zákaz návštěv.

Přišla hrozba

Urostlý devětatřicátník s holou hlavou a velkýma hnědýma očima začíná své vyprávění v parku u domu ve Valašském Meziříčí, kam se po podmínečném propuštění vloni v září odstěhoval.

„Když to na jaře přišlo, nevěřili jsme, že se nás to dotkne. Sledovali jsme zprávy v televizi a pak už jsme covid začali vnímat jako hrozbu,“ líčí.

Nikdy se s ničím podobným nesetkali.

„Předpokládali jsme, že by mohli i propouštět vězně. Venku začínali umírat lidi. Nedovedli jsme si představit, co by bylo, kdyby se nakazila věznice,“ vyjádřil tehdejší obavy.

Začalo přituhovat

Ve věznici začalo jít do tuhého.

„Zakázali nám i chodit k doktorovi. Jen akutní případy, na injekce nebo pro doplňování léků. Do jídelny jsme procházeli takovým koridorem, kde jeden z vězňů každému procházejícímu stříkl na ruce dezinfekci,“ popisuje opatření vězeň, který se během výkonu trestu vyučil ve dvou oborech.

Za normálního stavu chodili odsouzení denně ven. Osazenstvo čtyř oddělení po šedesáti lidech se vyhrnulo najednou na dvůr do altánku, mezi lavičky. Po vypuknutí pandemie pouštěli dozorci každé oddělení zvlášť, na jednu hodinu.

Některé oddíly uzavřeli, byl do nich zakázaný vstup i pro dozorce. Všechno včetně jídla se podávalo přes katr. Zvlášť se začalo chodit i na obědy a večeře. V jídelně se vězni z různých oddělení už nepotkali.

Najednou bylo mrtvo

„Vždycky se něco dělo. Chodili jsme na vycházky, řvali z oken. Pak to padlo i na lidi a nastalo úplné ticho. Spoluvězni, co pracovali, museli přestat. Všechno típli, všude bylo mrtvo,“ vzpomíná.

Opatření uvnitř věznice se dále zpřísňovala.

„Nejdřív jsme mohli nosit své roušky, z venku. Pak začali šít roušky někteří vězni a museli jsme nosit ty. Ze začátku tam dávali ochranné filtry, ale postupně na to asi neměli peníze, tak roušky byly bez nich. Myslím, že je to nedostatečná ochrana, jako kdybyste si nasadili kousek prostěradla na gumičce. Po base chodil jeden dozorce a dva vězni s pytli. Jeden rozdával čerstvé roušky, druhý je sbíral do pytle. Vše se vypralo a šlo to pořád dokola,“ popisuje.

Vězně netestovali

Jak sám říká, na covid vězně netestovali.

„Myslím, že spousta lidí to tam měla. Včetně mě. Tři týdny jsem byl nemocný a nezlepšovalo se to. Švagr ve vězení zůstal, volali jsme si v pondělí a říkal, že zase přibylo třináct nakažených. Na největším baráku, kde je asi čtyři sta vězňů, jsou všichni v karanténě,“ prozradil aktuální stav.

Zdánlivě „neškodný“ zákaz eskortu do jiných věznic má pro odsouzené veliký význam. Některé káznice podle slov Juliuse nepouští na podmínku.

Vězni si proto připravují půdu, slušně se chovají a vytváří si podmínky, aby je eskortovali například na Mírov, kde mají na propuštění na podmínku větší šance. Zmíněný zákaz však veškeré snažení hatí.

Ženy to snášely hůř

Co je daleko nejhorší pro většinu vězňů, je zákaz návštěv.

„Kluci z pokoje, co měli ve výkonu i družky, říkali, že ženy zvládaly situaci hůř. Zvlášť ty, co měly děti. Ženské jsou citovější,“ vysvětluje.

S nepovolením návštěv se však prali i nejotrlejší chlapi.

„Ze začátku je zakázali úplně. Pak povolili telefonáty přes Skype jednou za čtrnáct dní jen na dvacet minut. Pro ty, co sedí dýl, je kontakt s rodinou to jediné, co je drží,“ upozorňuje bývalý vězeň.

Jen jedna osoba

Asi po dvou měsících povolili návštěvy se striktními pravidly. Pouze přes sklo, s ochrannými prostředky a bez fyzického kontaktu.

„Co bylo nejhorší, jen pro jednu osobu. Když nebyl covid, jezdila za mnou družka i s dětmi co druhý měsíc. Vloni za mnou nebyla ani jednou. Jela by z Valmezu až do Kladna, ale stejně by nemohla za mnou. Děti mají deset, dvanáct a třináct, kde by je samotné nechala? Do věznice by je s ní nepustili,“ uvažuje Julius.

Za loupež dostal sedm let. Po půlce požádal o podmínečné propuštění. Soudce mu napoprvé nevyhověl. Ven se dostal po uplynutí dalších měsíců, až po pěti letech. Jak sám říká, odstěhoval se z Prahy a začal nový život.

Nebyl to jeho první trest, ale do vězení už se vracet nechce.

„Teď je to navíc ještě horší. Volal mi děda z Prahy, že mu zavřeli syna. Za loupežné přepadení by normálně dostal dva až deset let. V nouzovém stavu začíná sazba na osmi letech. To si každý rozmyslí, jestli mu to stojí za to. Lidi se bojí, že dostanou o paragraf víc. To je důvod, proč jsou věznice teď poloprázdné,“ končí úvahou Julius.