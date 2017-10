Návrh architektů: podzemní garáže a nad nimi hřiště

Více než šedesátka obyvatel místní části Rybníky přišla diskutovat s vedením města Vsetína a architekty nad studií Regenerace sídliště Rybníky. Mluvilo se o stavu veřejného prostranství, o pohybu psů, hřištích pro děti i parkování.

Více než šedesátka obyvatel místní části Rybníky přišla diskutovat s vedením města Vsetína a architekty nad studií Regenerace sídliště Rybníky. Mluvilo se o stavu veřejného prostranství, o pohybu psů, hřištích pro děti i parkování.Foto: Jiří Žůrek

Za největší problém označila nedostatek parkovacích míst Lenka Batrlová, která na Rybníkách bydlí odmalička. „To je bolest snad všech sídlišť. Auta tady stojí všude možně, různě před garážemi, kde blokují vjezdy,“ posteskla si Batrlová.



Naopak si pochvaluje stav zeleně v sídlišti a jako matka dvou dětí i dětská hřiště. „Akorát se ještě mohla vytvořit nebo předělat hřiště pro větší děti,“ navrhla Lenka Batrlová.





Podle místostarosty Vsetína Tomáše Pifky není nutné vymýšlet na Rybníkách mnoho nových věcí. Peníze by se měly vložit do kompletní opravy stávajících chodníků, hřišť, vytvořit popelnicová stání, popřípadě zálivy pro autobusy. „Na to sídliště pětapadesát let nikdo nesáhl. Opravami zpříjemníme lidem to, co už tam mají a nemusíme toho až tolik nového vymýšlet,“ řekl Pifka.



Jako velký problém vnímá místostarosta parkování. „Místní navrhli, že na Družstevní je zelený pás, který by se dal k parkování využít. Je potřeba se nad tím zamyslet a udělat tam třeba podélné stání,“ doplnil Tomáš Pifka.



Architekti z olomouckého ateliéru představili přítomným studii, kterou zpracovali po důkladném prozkoumání prostředí. „Bylo nás tu asi pět lidí v několika dnech. Prošli jsme každou ulici, jsem tu jako doma. Je to nutné, když máte zodpovědně pracovat s nějakým územím, tak ho musíte důvěrně znát,“ řekl pro Regionální televizi zástupce ateliéru Stašek Žerava.





Představená studie zohledňovala požadavky obyvatel Rybníků, které vzešly z výsledků ankety. Obsahovala také návrhy architektů, aby středem Rybníků vedla jakási hlavní magistrála, která by umožnila snadný a rychlý průjezd sídlištěm.



Dalším návrhem byl také zelený koridor vedoucí okolo celého sídliště. „Mohli by ho využívat pěší, maminky s kočárky, senioři, zkrátka všichni, kteří by se chtěli vyhnout hlavní dopravní trase a vyhledávali by klidnější zóny,“ představil návrh starosta Vsetína Jiří Růžička. Okruh by nabízel lepší vybavenost v podobě laviček, stojanů na kola, hřišť a dalších odpočinkových prvků.





V návrhu se objevilo i místo pro pejskaře v podobě psí loučky. Architekti také představili řešení nedostatku parkovacích míst a zároveň zachování dětských hřišť a sportovišť. Navrhli vytvoření sdíleného prostoru, kdy v podzemí by byly garáže a nad nimi vyvýšené sportoviště či hřiště.



Efektivní prvek, který by odstínil bydlení od ruchu železnice, je jen o penězích. „Je to zajímavý nápad, kterým se má smysl zabývat. Po zapracování připomínek od obyvatel rozdělíme návrh na kompletní regeneraci sídliště do několika etap. Pokud bude vypsaný dotační titul, využijeme ho. Nejdříve ale musíme dokončit Luh a potom začneme Rybníky,“ uzavřel Tomáš Pifka.