„Jako problém vidím to, že stát nezrušil dálkovou výuku,“ říká ředitel základní školy Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Michal Zicháček.

To, že není docházka povinná, bude v praxi pro učitele znamenat daleko více práce. S učivem budou muset seznámit nejprve děti ve školách a poté i ty „virtuální“, které se budou i nadále vzdělávat z domu.

„Učitel se bude muset postarat o obě skupiny. My si nemůžeme dovolit příliš točit učitele. Na prvním stupni je to ještě dosti choulostivá záležitost měnit malým dětem učitele,“ pokračuje ředitel Zicháček.

Pro mnoho škol to znamená, že budou muset daleko více zapojit i asistenty.

Kraj pomůže s koordinací

Nižší počet žáků ve školní skupině a nařízení o jednom žáku v lavici způsobí také mnohé logistické problémy. Ne jedna škola bude těžce hledat volné prostory pro výuku.

Zatímco devítileté školy využijí volných tříd žáků druhého stupně, malotřídky, respektive školy prvního stupně, tyto možnosti nemají.

Jedním z příkladů je jediná pětiletá škola v okresní Kroměříži ZŠ Zámoraví.

„Doufám, že nám to vyjde. S tím, že využijeme učebnu jazykovou, dvě školní družiny přizpůsobené pro výuku, případně jednu třídu počítačovou,“ vyjmenovává možnosti tamní ředitelka Ivana Uherková.

Ještě hůř jsou na tom však v Rackové.

„Pokud máme dodržet nařízení ministerstva, nebudeme mít žáky kam umístit. Máme jen tři třídy a žádné další prostory. Jsme naprosto bezradní, jak děti rozdělit. Zatím nemám řešení, obrátím se na zřizovatele a uvidíme,“ stěžuje si ředitelka základní školy v Rackové Zdislava Dvořáková, která má již nyní informace o tom, že se zpět do školy chce vrátit valná většina žáků.

Radní Zlínského kraje pro oblast školství Petr Gazdík Deníku uvedl, že je kraj připraven školám vypomoci.

„Kraj sice není zřizovatelem základních škol, ale jsme schopni zajistit jistou koordinaci mezi školami,“ nechal se slyšet Gazdík.

„Jsme si vědomi toho, že to ani učitelé, ani ředitelé škol nyní nemají jednoduché, jaká nastavit pravidla,“ dodal Gazdík.

Města jsou připravena

Do lavic 25. května, podle předběžných odhadů, usedne více jak polovina žáků z první až páté třídy základní školy.

„Zájem rodičů školy aktuálně zjišťují. Co se týká žáků 1. stupně, mohlo by se jich vrátit zhruba 35 – 50 procent,“ sdělil Deníku mluvčí Uherského Hradiště Jan Pášma.

„Byť to nebude jednoduché, tak by při předpokládaném počtu měly školy situaci prostorově zvládnout,“ dodal Pášma, který ovšem připouští, že v případě většího zájmu o prezenční výuku by problémy s prostory nastaly.

V hladký průběh doufá Zlín a Vsetín.

„Nepředpokládáme komplikace, protože nenastupuje 2. stupeň a ani z 1. stupně s největší pravděpodobností nenastoupí všichni žáci,“ míní mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer. „Nyní si nemyslíme, že by měly mít školy problémy s rozmístěním žáků, místní ZŠ mají dostatek prostoru,“ přidává se s uklidněním také radniční mluvčí Vsetína Jana Raszková.

Obavy nemá ani Kroměříž. Přesný zájem rodičů o znovuzařazení dětí do klasické prezenční výuky město k dispozici nemá.

„Každá škola si dělala průzkum sama. Konkrétní čísla zatím nemáme k dispozici," řekl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

„Je to pro nás všechny zkušenost. Ať již z pohledu učitele či žáka. Absence výuky pro žáky druhého stupně, jakož i „osekané“ výuky dětí prvního stupně však nijak neovlivní jejich budoucí vzdělávání,“ je přesvědčen ředitel základní školy v Bystřici pod Hostýnem Michal Zicháček.

Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.

• Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.

• Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.

• Tělesná výuka bude zakázána.

• Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologickou situací a místními podmínkami, zejména pak možností oddělení jednotlivých skupin.

• V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.