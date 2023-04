Malebnou vesničku v podhůří Beskyd protíná řeka Bečva a podél ní cyklostezka, kterou můžete dojet až do Valašského Meziříčí. Místní náves zdobí od března výstava kovových soch zdejšího zámečníka Karla Raaba.

Náves Prostřední Bečvy zdobí kovová hlava koně. | Foto: Deník/Iva Nedavašková

I když jsou sochy pouze jeho koníčkem, je o ně velký zájem, najdete je nejen v jeho zahradě, ale například i v interiéru penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem. Fotky z Bečvy si pak sdílejí uživatelé sociálních sítí s tipem na výlet do této krásné vesničky. A oslovili ho dokonce zájemci z Prahy, kteří by v květnu rádi výstavu přesunuli do hlavního města.

Sochami si zdobil zahradu

Přitom původně si Raab vyráběl sochy jen jako okrasu na zahradu. Ale z popudu místní knihovnice Marcely Slížkové vznikla výstava, která baví široké okolí.

Zdroj: Deník/Iva Nedavašková

„Mým povoláním a zároveň velkým koníčkem je výroba snowcootů, což je zimní adrenalinový sport, dá se říci horské kolo s lyžemi. Ale v době covidu byly sjezdovky zavřené a já přemýšlel, co dál. A tak jsem začal v dílně vyrábět mříže, ploty, branky a vlastně vše, co je spojeno se železem,“ popisuje své začátky zámečník.

Vedle výroby na zakázku se tak ve volném čase pustil do výroby soch. Ať už velkých, jako koňské hlavy, postavy či zajíců, nebo drobných postaviček tak akorát do dlaně. Výroba sedící postavy pak Raabovi zabrala zhruba měsíc a půl.

Jak to bude s jeho zálibou dál, sám neví. „Původně jsem plánoval zkrášlit si kovovými sochami jen svou zahradu, ale když vidím ty pozitivní ohlasy známých i cizích lidí, moc mě to těší. Ve výrobě budu určitě pokračovat,“ usmívá se.

Inspiraci čerpá všude kolem. Z přírody, která je v Beskydech krásná, z rodiny, sociálních sítí nebo myšlenek, které se mu honí hlavou.