A důvod? Oprava dvoukilometrového úseku výpadovky ze Vsetína na Ústí, kterou má na starosti Ředitelství silnic a dálnic ČR. Mluvčí ředitelství Lucie Trubelíková dnes redakci Deníku ujistila, že omezení způsobující komplikace skončí hned zítra brzy ráno.

Doprava na příjezdu do Vsetína a výjezdu z města se značně komplikovala už v úterý, ve středu časně ráno už pak pohár trpělivosti mnohých řidičů přetekl. Sociální sítě se plnily desítkami rozzlobených komentářů popisujících nekonečné popojíždění v koloně.

„No to je mazec. Teď aby člověk vyjížděl tak ve tři ráno,“ psal jeden z motoristů.

„Posunul jsem se o tři sta metrů za patnáct minut,“ přidal další řidič. „Stojím na Hovězí. To asi nemůžou tak dělat do budoucna, ne? Myslím že je to až do Huslenek. Proč to policie tak nechá. Mají tam stát a řídit to,“ zlobil se jiný čekající.

Situace nenechala chladné ani starosty obcí, kterými se táhly dlouhé kolony vozů.

„Chápu, že opravit se to musí, ale je třeba postupovat rozumně. Co kdyby potřebovala projet sanitka? Myslím, že toto hrubě nezvládli,“ řekla na adresu silničářů starostka Leskovce Jana Šťastná s tím, že v její obci stála šňůra vozidel až po firmu Kovar.

Ta je přitom od místa opravy silnice vzdálená více než pět kilometrů.

Situací se zabýval také starosta Vsetína Jiří Růžička.

„Dle informací z Ředitelství silnic a dálnic se oprava komunikace aktuálně nachází ve fázi, kdy je aplikován speciální technologický postup, který spočívá zároveň ve frézování vozovky i pokládce živičné vrstvy. Proto je jeden směr komunikace uzavřen a vznikají komplikace v dopravě,“ vysvětlil Růžička a dodal, že jej pracovníci ŘSD ubezpečili, že zítra ráno už bude silnice průjezdná v obou směrech.

Se stejným ujištěním přišla také mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková, která se také omluvila za dopravní komplikace.

„Oprava se bohužel bez omezení neobejde. Máme však pro řidiče dobrou zprávu. Dnes je poslední den, kdy je provoz veden kyvadlově a řízen semafory či regulovčíky,“ informovala ve středu dopoledne mluvčí.

Dopravní omezení podle jejích slov skončí v zítřejších brzkých ranních hodinách. „Od zítřka 8. dubna už pak půjde jen o malá, lokální omezení provozu,“ ujistila Trubelíková.

Aprílové počasí podle ní zatím práce na silnici I/57 neovlivnilo a vše pokračuje dle harmonogramu. Cestáři na výpadovce ze Vsetína opravují 1 650 metrů silnice a dalších více než 400 metrů ramp.

Celková délka upravovaných vozovek přesahuje dva kilometry. Stavební úpravy přijdou na 14,3 milionu korun bez DPH. Opravy potrvají do června letošního roku.