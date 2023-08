Potom už události nabraly spád. Dvě mladé dívky napadly Danielu, skoply ji na zem a začaly mlátit. Z kamerových záznamů, které redaktoři Deníku viděli, byl útok opravdu nečekaný a brutální.

Podle mluvčího policie Petra Jaroše šetří vsetínští kriminalisté incident kvůli podezření na trestné činy výtržnictví a ublížení na zdraví.

Sedm proti dvěma

Před barem se postupně objevilo pět mladých Romů.

„Snažil jsem se jen chránit Danielu a postupně jsem je od ní odstrkoval. Jeden z nich mě udeřil zezadu, nevím jestli pěstí nebo lahví, kterou předtím držel v ruce,“ pokračuje napadený Radovan Filip.

Potom se skupinka postrkovala až jeden z mužů ho přehodil přes zábradlí a on skončil po pádu z výšky metr a půl bezvládně ležet.

„Normální člověk by mě zachytil, když jsem vrávoral nad zábradlím, ale on mě ještě postrčil,“ dodává. Potom, jak říká, měl tmu a nic si nepamatuje. Skupinka agresorů utekla a silně otřesená Daniela běžela do baru pro pomoc.

„Zavolali jsme záchranku i policii, byla jsem v šoku a jen jsem brečela,“ vzpomíná na onu noc. Když se Filip probral z bezvědomí, byl natolik otřesen a šokován, že záchranku odmítl a odešel domů.

„Vůbec si to nepamatuju. Žena se zhrozila, když mě viděla celého od krve.“ Policisté na základě záznamů z kamer Filipa vyhledali a zároveň mu přivolali lékařskou pomoc.

Výsledek? Prasklá lebka, bolesti hlavy, pochroumaný hrudník i hrudní páteř a pracovní neschopnost.

„Stále mám bolesti, k doktorovi chodím každý den,“ říká Vsetíňan.

Snadný cíl

Tím, že veřejně vystoupil, nechce způsobit eskalaci rasové nenávisti, ale pomoci k řešení vypjaté situace.

„Proti Romům nic nemám, dokonce mi jejich neoficiální šéf poslal omluvnou SMS, kde napadení odsoudil. Ale tyto skupinky nezletilých, které tu útočí, nemají žádné zábrany. Cíleně si vybírají slabší kořist – seniory, ženy, nebo ty, o kterých si myslí, že jsou opilí a nebudou se bránit,“ říká Filip.

Další napadení údajně proběhlo o dva dny později, také v centru Vsetína před kebabem.

Špatná výchova i zákony

„Na jedné straně je špatná výchova, na druhé nedostatečná legislativa. Útočí mladiství, kteří vědí, že je postih minimální,“ myslí si napadený.

Slibované posílené hlídky

Že by ve městě od té doby bylo vidět více policejních hlídek, to si nemyslí.

„Nic takového jsem nezaznamenal,“ shoduje se s napadenou kamarádkou.

Ta si z večera odnesla takové vzpomínky, že nyní má strach chodit po Vsetíně po setmění.

„Pěšky už bych večer nešla,“ dodává Daniela J.