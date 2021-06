Laboratorní analýzou byla v tamní mateřské a základní škole potvrzena britská mutace onemocnění. Pozitivní vzorky PCR testu byly odeslány k celogenomové analýze do Národní referenční laboratoře.

Informovala o tom mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková. Její slova Deníku potvrdil starosta Bánova Marek Mahdal.

„V karanténě jsou všechny tři třídy mateřské školy, proto je až do 14. června celá zavřená, a to už od minulého pondělí, poté, co tam byly zjištěny děti pozitivní na covid-19. Například ve třídě předškoláků testy odhalily pozitivních dvanáct dětí a postupně to přeskočilo i do základní školy. Nevypadá to zatím sice, že by se u někoho projevil horší průběh, ale pozitivní jsou,“ konstatoval Marek Mahdal.

Tamní základní škola bude mít v pondělí a v úterý podle starostových slov ředitelské volno.

„Všichni žáci i personál školy musejí v těchto dvou dnech absolvovat PCR testy, aby se zjistilo, jak na tom jsou. Pátá třída už v karanténě je, stejně jako už je uzavřená školní jídelna, protože pozitivní test měla jedna z kuchařek,“ dodal Marek Mahdal.

Ohniska včas objevit a zavést potřebná opatření se podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše podařilo díky dobré spolupráci personálu školy a hygienické stanice.

„Jasně se tímto případem potvrzuje důležitost testování, musíme se k němu stavět zodpovědně až do posledního letošního školního dne,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

V mateřské škole bylo potvrzeno 17 nakažených osob. V Základní škole Bánov, která je spádovou pro děti z obcí Bánov, Suchá Loz a Bystřice pod Lopeníkem, bylo k dnešnímu dni potvrzeno onemocnění COVID-19 u 11 osob.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje zavedla ihned po prvním potvrzeném případu protiepidemická opatření a byly vytrasovány rizikové kontakty.

„Krajská hygienická stanice přistoupila k provedení PCR testů v základní škole. Testování bude provedeno u žáků i personálu školy po zaškolení a instruktáži odbornými laboratorními pracovníky dne 8. června,“ dodala Soňa Ličková.