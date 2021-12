„Z pohledu železniční dopravy nezůstane ve Vsetíně kámen na kameni. Dnes zde neexistují mimoúrovňová bezbariérová nástupiště, takže nastupování do vlaků je nekomfortní a může být i nebezpečné,“ uvedl Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic, která je investorem rekonstrukce.

Podle něj přestavbou nádraží vstoupí město Vsetín – z pohledu železnice – do jednadvacátého století.

Během následujících měsíců dojde k redukci současného kolejiště a jeho novému uspořádání tak, aby mohla být zřízena zmíněná bezbariérová nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 milimetrů nad kolejí.

„Hlavním cílem je právě zajištění bezbariérového přístupu na nová nástupiště, zvýšení rychlosti projíždějících vlaků a současně i vyšší bezpečnost provozu,“ řekl Svoboda.

Stávající výpravní budovu čeká v příštím roce demolice. Nahradí ji nový dopravní terminál, který bude sloužit pro potřeby cestujících ve vlakové i autobusové dopravě a pro zajištění provozního zázemí železniční stanice.

Terminál bude mít dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní, propojené s navazujícím podchodem. Hlavní čekací plochy pro cestující budou v odjezdové hale v prvním podlaží. Navazovat budou přímo na pokladny.

V nejvyšším podlaží nad pokladnami vznikne zázemí pro zaměstnance včetně šaten. V suterénu budou technologické místnosti a hygienické zařízení pro cestující. Prostory budou propojené schodištěm s výtahem a eskalátory.

VIDEO: Nádraží ve Vsetíně čeká radikální přestavba. Takto má vypadat

MÉNĚ NÁSTUPIŠŤ, PARKOVACÍ DŮM I NOVÉ PODCHODY

Ve spolupráci s městem dojde k výstavbě parkovacího domu, který bude sloužit pro potřeby cestujících a zároveň bude řešit parkování v centru Vsetína.

Součástí úprav je také zbudování dvou nových podchodů – jeden povede na nová nástupiště, současně zajistí i propojení centra města s místní částí Na Lapači, kde město plánuje stavbu záchytného parkoviště a soukromý investor pak rezidenční bytovou a komerční výstavbu.

Do tohoto takzvaného zanádražního prostoru povede nová přístupová silnice s mostem přes potok Rokytenka, která se v Rokytnici u víceúčelového domu Kotovo napojí prostřednictvím nové okružní křižovatky na silnici I/69 (výpadovka na Zlín).

Druhý zmiňovaný podchod nahradí stávající přechod ve Štěpánské ulici a přejezd v ulici U Křivačkárny, které zaniknou.

Ve vsetínské železniční stanice je dnes osm úrovňových nástupišť. Nově zde budou už pouze tři s celkem pěti nástupními hranami. K dopravnímu terminálu přiléhající vnější nástupiště bude mít délku 350 metrů, směrem na Horní Lideč bude pokračovat jako takzvané jazykové s délkou 100 metrů.

Dále zde bude ostrovní nástupiště dlouhé opět 350 metrů, přístupné podchodem a po schodišti nebo výtahem. Naproti dopravnímu terminálu z opačné strany kolejiště vznikne další vnější nástupiště s délkou 160 metrů. Ochranu cestujících před nepřízní počasí zajistí zastřešení.

Přeměnu nádraží a centra města zahájilo bourání nepotřebných staveb

O NOVÉM NÁDRAŽÍ SE MLUVÍ DESÍTKY LET

O prosazení rekonstrukce vsetínské železniční stanice usilovali místní politici několik desetiletí.

„Čtyřicet možná až padesát let se všichni předsedové národního výboru a později starostové snažili, aby nádraží bylo nové. Ale nikdy k tomu nedošlo,“ připomněl při zahajování stavby senátor a bývalý vsetínský starosta Jiří Čunek.

Vzpomněl, že za svého prvního působení v čele vsetínské radnice v letech 1998 až 2006 absolvovali s tehdejším místostarostou Jaromírem Kudlíkem řadu cest do Prahy, kde chtěli přestavbu nádraží prosadit, ale také neuspěli.

„Až v roce 2015, když jsem se stal opět starostou a měl za sebou senátorskou a vicepremiérskou zkušenost, jsme uměli tuto akci spolu s ostatními vsetínskými nadšenci prosadit. Za všechny bych vyzdvihl tehdejšího poslance za ČSSD a člena Podvýboru pro dopravu Petra Kořenka. Tak by měla vypadat spolupráce členů parlamentu z regionu, kdy senátor s poslancem z různých politických stran svorně usilují o prosazení věci bez ohledu na stranické dresy,“ konstatoval někdejší starosta Vsetína.

Poděkoval také svému nástupci v čele města Jiřímu Růžičkovi.

„Projekt převzal a tlačil jej dál. Kdyby se choval jako mnozí noví politici, kteří hned po nástupu prohlašují, že vše, co nevymysleli oni, je špatné a musí se zrušit, tak by projekt čekal dalších padesát let,“ dodal Čunek.

RŮŽIČKA: ZÁSADNÍ MILNÍK PRO MĚSTO

Podle nynějšího starosty Vsetína Jiřího Růžičky je zahájení rekonstrukce nádraží pro město zásadním milníkem. „To, co vzniká a čeho jsme svědky, to předchozí generace toužily zažít a nemohly. My můžeme. Toho je třeba si vážit,“ zdůraznil Růžička.

Celé řešení nové podoby nádraží a jeho okolí je podle něj pojato velmi moderně.

„Jsem přesvědčený, že zásadním způsobem zvýší komfort cestujících i dojem lidí, kteří navštíví tuto část města, jež se promění a bude velmi reprezentativní a hezká. Je to změna nejen pro město ale pro široké okolí a celé Valašsko,“ řekl starosta.

Stavební práce sebou pochopitelně ponesou také určitá omezení. „V určitém okamžiku budeme muset dočasně zavřít Nádražní ulici, protože se bude budovat podchod z parkoviště v obchodní galerii až do zanádražního prostoru Na Lapači. Nádražní ulice se také bude posunovat směrem k věžovému domu a tím narovnávat,“ přiblížil Růžička.

Podle architekty města a radní Martiny Hovořákové nebude koordinace všech stavebních činností jednoduchá. „Čeká nás řada omezení, která ale doprovázejí každou velkou investiční akci. Aby mohlo vzniknout něco hezkého, musíme si projít něčím, co nemusí být vždy příjemné. Věřím však, že to vše zvládneme,“ řekla Hovořáková.

REKONSTRUKCI PODPOŘÍ EVROPSKÁ UNIE

Rekonstrukci železniční stanice ve Vsetíně, jejímž investorem je Správa železnic, má na starosti sdružení společností OHLA ŽS, STRABAG Rail a AŽD vystupující pod jednotným názvem Společnost Vsetín. Přestavba má být hotová na přelomu let 2024 a 2025.

Předpokládané celkové investiční náklady činí 3 376 329 987 korun bez DPH. Až pětaosmdesát procent mají pokrýt příspěvky z Evropské unie. Samo město Vsetín investuje do souvisejících úprav přednádražního a zanádražního prostoru více než 200 milionů korun.