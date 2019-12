Zajímavý skladatel, virtuózní kytarista, soulově procítěný zpěvák, velká naděje britské blues rockové scény. Tak označují média kytaristu a zpěváka Bena Poola, jež je novým příslibem britské bluesové školy.

„Je jedním z nejlepších, jaký se v Evropě v posledních letech objevil. Dokonce ani jeho hrdinové, se kterými měl tu čest hrát na jednom pódiu, jako Jeff Beck, Gary Moore či John Mayall, nešetří pochvalami,“ říká Ondřej Smolka z KZ Valašské Meziříčí.

Zdá se, že ani ne třicetiletý Ben Poole má opravdu velmi slušně našlápnuto. „Jeho nahrávky svědčí o tom, že máme co do činění s budoucností evropské bluesrockové scény,“ ujišťuje Smolka a dodává, že i nejprodávanější evropský kytarový časopis Total Guitar označil Bena za „kytaristu, kterého stojí za to sledovat“.

Jeho jméno se objevilo v anketě British Blues Awards poprvé již v roce 2012 a o rok později reprezentoval Spojené království v soutěži European Blues Challenge v Berlíně, kde skončil jako třetí. „Na koncertě ve Valašském Meziříčí jej budou doprovázet renomovaní čeští muzikanti Tomáš Liška či Matěj Černý a Tomáš Hobzek,“ doplňuje Ondřej Smolka.

Ben Poole má na svém kontě tři alba a jedno EP. Singl Everything I Want vyšel již v roce 2010 a produkoval ji známý kytarista Bernie Tormé. První nosič vyšel v roce 2014 a obsahuje nahrávky pořízené v průběhu koncertu v londýnské Royal Albert Hall v rámci London Blues Festivalu.

Druhé spatřilo světlo světa album s názvem Time has Come, jež produkoval Wayne Proctor (King King, Aynsley Lister) a od magazínu Guitar Techniques bylo ohodnoceno pěti hvězdičkami z pěti a Ben chtěl na albu skloubit energii a zkušenosti z živého vystupování s dosaženým sebevědomím. Z čehož vznikl triumfální počin.

Další album Anytime You Need Me přišlo s rokem 2018. V něm přichází zvrat a přerod Bena Poola v profesionálního kytaristu, zpěváka a skladatele. „Album předává energii a vzrušení z koncertů a skladby dotýkající se rocku, blues a soulu míří k posluchači s popovou citlivostí a dosažitelností,“ přibližují Ondřej Smolka.

Prozatím poslední novinku si Ben Poole nechává na leden 2020, kdy plánuje oficiální vydání živého dvojalba Trio /// Live ’19 obsahujícího nahrávky pořízené během tří vystoupení po Velké Británii v červenci 2019.

Vstupenky na nedělení koncert jsou k dostání v Turistickém informačním centru ve Valašském Meziříčí a online na stránkách Kulturního zařízení www.kzvalmez.cz.