Jedenáct dětí i se svými rodiči strávilo v laboratoři několik hodin. Školáci postupně vystřídali pět pracovišť.

„Vyzkoušejí si například titraci, krystalizaci roztoků a jako specialitu určování otisků prstů. Snažili jsme se, aby pokusy byly efektní, zajímavé a přitom bezpečné,“ prozrazuje technik pro výuku chemie Ilona Michalová. Příprava na exkurzi zabrala pracovníkům laboratoře pět dnů. „Museli jsme navážit chemikálie, připravit sklo a vyzkoušet funkčnost jednotlivých pokusů,“ vysvětluje Michalová.

Kromě základních úkonů děti vyráběly vlastní nanočástice, vyvíjely lék proti malárii a účinný jed na komáry. Také pracovaly s pipetou a mikroskopem a kultivovaly mikrořasu, která se možná stane potravinovou budoucností lidstva. Na památku si odnesly Petriho misku s vlastní naočkovanou řasou. Na závěr si prohlédly laboratoře se zaměřením na analytickou chemii či výzkum rakoviny a nanočástic. „Je tady hezké prostředí a hodně jsem se toho naučil. Třeba jak laboratoře fungují, že lze kultivovat řasy a jak lze zjistit koncentraci látek,“ hodnotí návštěvu dvanáctiletý Adam Synek. Také o rok mladší Kláru Lenžovou zaujala práce s řasami.

„Úžasná byla i výroba krystalů a experimenty s chemikáliemi,“ líčí dívka.

Zájem dětí pracovníky laboratoří potěšil. „Baví mě, když je naše práce zajímá, ptají se a chtějí se vzdělávat. Jsem nadšená, že mohu být součástí jejich návštěvy,“ usmívá s Anna Jánová z druhého ročníku doktorského studia.

Spokojeni byli také rodiče. „Program byl perfektně připravený. Možná to nebylo tak zábavné, jako efektní barevné plamínky, ale děti si mohly osahat běžnou laboratorní práci,“ míní Martin Zgabaj, jenž doprovázel syny Tobiáše a Timoteje. Alice Korbová se na exkurzi vypravila s dětmi Natálií a Štěpánem. „Bylo to pro ně zajímavé, protože zkusili další laboratorní vstup do biologie a chemie a vyzkoušeli věci, které běžně nemají šanci vidět. Objevné to bylo i pro mě, protože jsem se vrátila do svých studijních let,“ přiznává s úsměvem.