To je zimní radovánka, která má stále více příznivců. Vždyť co může být lepší než pohyb na čerstvém vzduchu, u kterého si užijte ještě spoustu zábavy. Děti vytáhnete od tabletů a počítačů a dospělí si zavzpomínají na léta, kdy se na bruslích proháněli po zamrzlém rybníku. Deník zjišťoval, kde jsou už kluziště přichystána nebo se naopak chystají.

Na Slovácku bruslí už od konce listopadu

I kdyby nemrzlo, mohou si děti i dospělí moci opět zasportovat v Uherském Hradišti na místě bývalého skateparku vedle Sportovní haly. Zabruslit si mohou denně, s výjimkou 24. - 25. 12. 2022 a 1. 1. 2023 od 10 do 18 hodin. Po setmění je plocha nasvětlena. Kluziště rámují rekreační mantinely a plochu o rozměrech 20,6x10,6 metrů pokrývá syntetický povrch, na kterém se bruslí na klasických bruslích. Kluziště bude v provozu do konce března, dle zájmu veřejnosti i déle. Vstup je zdarma.

V Otrokovicích pokračují v tradici

Ve druhém největším městě Zlínského okresu zahájili sezónu minulý pátek. Stejně jako loni je tato kratochvíle ve městě bezplatná. „K realizaci nás vedl fakt, že v zimním období není k dispozici tolik možností pro trávení volného času na čerstvém vzduchu. Současně stále více vnímám skutečnost, že mnoho rodin je finančně zatíženo a možnost strávit společný čas bez nutnosti vynaložení větších finančních prostředků je velmi žádoucí. Když jsem v předešlých dvou letech na náměstí viděla šťastné děti a spokojené rodiče, bylo mi jasné, že máme novou tradici, kterou by bylo pěkné zachovat,“ myslí si o adventním bruslení starostka Otrokovic Hana Večerková. Letos se v Otrokovicích na náměstí bude bruslit od 2. prosince do 6. ledna 2023. Kluziště bude stejné jako loni, o rozměrech 30x12 metrů. Radnici vyjde zajištění kluziště přibližně na 400 tisíc korun.

Ve Slavičíně od čtvrtka

Provoz kluziště v Zámeckém parku zahájí oficiální provoz ve čtvrtek 8. prosince ve 14 hodin. „Nesmí ale pršet, to by nám otevření zhatilo,“ upozornila místostarostka Monika Hubíková. Dopoledne bude patřit bruslení těm nejmenším, kluziště si zdarma užijí místní školy a školky. Bruslení pro veřejnost bude každý den od 14 hodin. Děti do šesti let zaplatí za blok 20 korun, starší od 6 do 15 let 30 korun a dospělí pak 50 korun. Nově je pro přezouvající se bruslaře postavený stan, opět bude možnost půjčit si brusle nebo si je nechat nabrousit. Chystá se také karneval na ledě, miniškolička pro bruslaře a zvažován je i bufet.

Loni bruslilo v Kroměříži více než 11 tisíc lidí

Obyvatelé Kroměříže si od pátku budou moci zabruslit na kluzišti na Hanáckém náměstí. Ledová plocha bude v provozu denně od 9 do 20 hodin. Pokud bude příznivé počasí, bude otevřené do konce února 2023. Podobně jako v minulých letech bude u kluziště půjčovna bruslí a uzamykatelné skříňky na obuv a další věci, a také stánek s občerstvením. Vstup na kluziště bude pro bruslící za deset korun, zpoplatněna bude také půjčovna bruslí.

Kluziště o rozměrech 13x28 metrů koupilo město v roce 2020, ovšem v zimní sezoně 2020-2021 jej nebylo možné provozovat. V loňském roce kluziště navštívilo více než 11 tisíc platících bruslařů.

Plány ostatních jsou tajemné

I Holešově si zájemci budou moci zabruslit na umělé ledové ploše, stejně jako loni bude kluziště na Orelském hřišti v ulici Zlínská. V tomto týdnu dojde k montáži mantinelů, zahájení provozu závisí dle informací z radnice na dodavateli kluziště.

Bude nebo nebude? To byla otázka, kterou řešili představitelé Uherského Brodu poslední dny. A konečný verdikt z úst místostarosty Ivana Lásky zněl: bude. Kluziště bude umístěno v prostoru u základní školy Na Výsluní. Kdy se ho obyvatelé dočkají však místostarosta zatím neví. I v Napajedlech se mohou obyvatelé těšit na oblíbené kluziště Na Pahrbku, nejspíše se ho však dočkají až v lednu 2023.