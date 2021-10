Poradna pro houbaře je v Lešné naplánovaná jedna, konkrétně 7. října od 13 do 16 hodin. „Lektorské program pro školy lze objednávat na telefonním čísle 734 420 009,“ doplnil kurátor výstavy v Lešné Luděk Ondruch.

Také na zámku Lešná u Valašského Meziříčí doplní ukázku živých hub výstava fotografií. Letošní téma zní Foto-houbo-humor, k vidění tedy budou zajímavé a také vtipné snímky s mykologickou tématikou. Výstava potrvá do 31. října.

Výstavy živých hub, které připravuje Muzeum regionu Valašsko, se každoročně těší velkému zájmu veřejnosti. Kromě samotných ukázek čerstvě nasbíraných exemplářů lákají i na bohatý doprovodný program. Na vsetínském zámku čeká na příchozí fotovýstava Houby jara a začátku léta a dvojice mykologických poraden s Jiřím Novákem (6. a 8. října vždy od 15 do 17 hodin).

Ukázky vzácných i běžných druhů hub, mykologické poradny, výstavy fotografií, přednášku a lektorské programy pro školy. To vše nabízí dvě tradiční výstavy živých hub, které dnes (úterý 5. října) začaly na zámcích Vsetín a Lešná u Valašského Meziříčí. Zájemci je mohou navštívit do neděle 10. října.

