Anděl hraček, Anděl zvířátkový, Sluneční anděl, Ptačí anděl, Anděl á la Arcimboldo, Anděl předposlední, Anděl krajkový… Téměř 190 obrázků s anděly je k vidění na výstavě v Relaxačním centru Salza v Zašové. Nese název Andělská slavnost, aneb kam čert nemůže. Autorkami jsou tři sestry, Eva, Rozárka a Káťa.

Začalo to nevinně. V úvodu byla domluva, že Eva Neuwirthová namaluje denně jednoho anděla. Dvacetiletá slečna s vážným dechovým onemocněním byla v době koronaviru ve velkém ohrožení. Školu zavřeli, musela se zabavit doma. Proto vymysleli, že každý den vytvoří obrázek.

Eva poprvé zasedla ke stolku s pastelkami, tuší, inkoustem a vodovkami 16. března.

„Malovaly každý den bez výjimky až do 17. května. Nejdřív začala nejstarší. Hned druhý den se k ní přidala sedmiletá Rozárka. A Káťa se vydržela dívat jen do dalšího dne. Od té doby tvořily všechny tři,“ začíná vypravovat maminka holek, výtvarnice a vitrážistka Darina Rusková Neuwirthová.

Nápad dostal záhy úplně jiný rozměr.

„Obrázky jsme nafotily a začaly rozesílat babičkám, kamarádům, učitelům, panu doktorovi, tetě do nemocnice a dalším. Holky dostávaly zpětné vazby a moc je to bavilo. Každý den vymýšlely téma na ten další, tak vznikal třeba Čtvrteční anděl, Anděl Velký pátek, Anděl duhový a další,“ vyjmenovává.

Obrázky se povedly, každý je tematický a má něco do sebe.

„Mně se nejvíc líbí Anděl na středu, to je ten s culíkama. Mám pocit, že to byl můj první,“ prozradila nejstarší Eva. Prostřední Rozárka našla zalíbení v tvorbě malíře Arcimbolda. „Líbí se mi tento anděl, protože je na něm samé ovoce a také je to černoušek,“ usmívá se.

Nejmladší Káťa se během malování naučila jezdit na kole. Proto v ten den malovali obrázky Anděl jede na kole. Nejvíce se jí ale líbí její Předposlední anděl.

„Namalovala jsem k němu mého nejoblíbenějšího plyšáka, pejska Fida. A aby mu nebylo smutno, přimalovala jsem celou rodinu,“ vysvětluje šestiletá výtvarnice.

Z Maminky Dariny se po celý měsíc stal zastrouhávač pastelek, vymývač štětců, snášeč barev a jemný korektor i našeptávač. „Pravda je, že díky tomu jsme měli trochu nabouraný režim, oběd nebyl nikdy na stole včas,“ směje se.

„Ne, že bych to chtěla vrátit, ale trošku se nám stýská po té prazvláštní době. Pro nás to byla doba Andělů, rodinné blízkosti a spokojenosti. A proč právě andělé? Andělé se vždycky hodí,“ uzavírá s tajemným úsměvem maminka tří mladých malířek.