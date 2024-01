Na Vsetínsku vyjde do ulic téměř dvě stě Kašparů, Melicharů a Baltazarů

Tříkrálová sbírka 2024 je tady. S počátkem nového roku se opět vydávají do ulic skupinky koledníků. Zpívají, recitují, rozdávají drobné dárky, křídou píší nad dveře tradiční požehnání K+M+B. Při tom koledníci do zapečetěných pokladniček vybírají na pomoc potřebným. Hlavním kolednickým dnem ve Vsetíně a okolí bude sobota. Do ulic vyjde téměř dvě stě Kašparů, Melicharů a Baltazarů. Charita Vsetín organizačně zajišťuje koledování ve 24 obcích regionu.

Tříkrálová sbírka ve Valašském Meziříčí | Foto: Josef Beneš