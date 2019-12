Na vsetínském zámku si připomněli trojnásobné výročí Josefa Sousedíka

V polovině prosince si Vsetíňané připomněli výročí 125 let od narození a 75 let od úmrtí vsetínského velikána, vynálezce, odbojáře a podnikatele Josefa Sousedíka. Na podzim také uplynulo sto let, kdy tento Moravský Edison založil svou továrnu.

V Mramorovém sále vsetínského zámku si připomněli 125 výročí narození a 75 let od úmrtí významného Valacha Josefa Sousedíka. Také uplynulo 100 let od založení jeho továrny. | Foto: Deník / Martin Mrlina