Na Valašsku zvítězila koalice SPOLU, získala téměř 30 procent hlasů

Slušná volební účast a jasné vítězství koalice SPOLU tvořené zástupci politických stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Tak by se daly do jedné věty shrnout výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Valašsku.

Volební výsledky za okres Vsetín | Foto: DENÍK

V okrese Vsetín mohli lidé v pátek a sobotu hlasovat a přispět tak ke složení sněmovny potažmo vlády v příštích čtyřech letech celkem ve 149 volebních okrscích. K volbám přišlo více než 76 tisíc lidí, volební účast dosáhla 66,7 procenta. Pro srovnání, v posledních parlamentních volbách před čtyřmi lety byla volební účast šedesátiprocentní. Koalice spolu ovládla v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Valašsku pět ze šesti měst (včetně tří největších – Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm) a zvítězila také v řadě dalších menších obcí. Celkem pro ni v regionu hlasovalo 22 211 voličů, což představuje 29,40 procenta hlasů. Hnutí ANO skončilo druhé (18 805 hlasů, 24,89 %). S výrazným odstupem je třetí koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ (10 065 hlasů, 13,32 %). Čtvrtá SPD získala 9 187 hlasů (12,16 %). Žádná z dalších stran nepřekročila na Valašsku pětiprocentní hranici hlasů. Ve Zlínském kraji vyhrála koalice SPOLU, druhé místo má ANO, PirSTAN je třetí Přečíst článek › Jak hlasovala větší města? Konkrétně ve Vsetíně získala koalice SPOLU hlasy 28,49 procent voličů (3 755 hlasů). Pro druhé ANO hlasovalo 3 317 lidí, což představuje zisk 25,16 procenta hlasů. Na třetím místě skončili Piráti a Starostové se ziskem 13,05 procenta hlasů těsně následovaní SPD (12,44 %). Pětiprocentní hranici získaných hlasů pokořila ve Vsetíně ještě ČSSD (5,15 %). Do pětadvaceti volebních okrsků ve Vsetíně přišlo během pátku a sobotu celkem 13 246 voličů, což představuje volební účast 64,32 procenta. Ve Valašském Meziříčí (26 volebních okrsků) přišlo k volbám 11 662 oprávněných voličů. Volební účast představovala 66,02 procent. Největší díl hlasů voličů (28,54 %) pro sebe získala koalice SPOLU, pro kterou hlasovalo 3 306 lidí. Druhé ANO zaostalo jen těsně – pro toto hnutí hlasovalo 3 175 voličů (27,41 %). Valašsko volí poslance, na kadidátkách má dva lídry Přečíst článek › Pomyslný bronz patří koalici PIRÁTI a STAROSTOVÉ (1 514 hlasů, 13,07 %), následuje SPD (1 325 hlasů, 11,14 %). Žádné z dalších politických uskupení nepřekročilo ziskem hlasů ve Valašském Meziříčí pětiprocentní hranici. V Rožnově pod Radhoštěm (14 okrsků) přišlo odevzdat svůj hlas v parlamentních volbách 8 921 voličů. Volební účast dosáhla 67,36 procenta. „Zajímavostí letošních voleb v Rožnově je vysoký počet vydaných voličských průkazů. O možnost volit mimo své trvalé bydliště požádalo 284 Rožnovanů,“ upozornil Marek Havran z rožnovské radnice. Stejně jako ve Vsetíně i Valašském Meziříčí, také v Rožnově pod Radhoštěm zvítězila koalice SPOLU. Získala 29,40 procenta (2 607 hlasů). S odstupem se druhé umístilo hnutí ANO se ziskem 2 051 hlasů (23,13 %). Třetí místo získala koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ (1 558 hlasů, 17,57 %), následuje SPD (1 006 hlasů, 11,34 %). Pětiprocentní hranici překročilo také hnutí PŘÍSAHA Roberta Šlachty (461 hlasů, 5,19 %).