Na Valašsku si lidé musí na odvoz touto formou zatím počkat. Společnost Bolt působící v krajském městě ale plánuje rozšířit své služby i do dalších měst regionu, jako jsou Vsetín, Kroměříž nebo Uherské Hradiště.

Přestože je mezi nimi několik odlišností, jedno mají společné – odvoz si lidé objednají pomocí mobilní aplikace stažené v chytrém telefonu. Do mobilu stačí zadat, kde chcete vyzvednout a kam máte namířeno, a aplikace vám pošle řidiče.

Cena za kilometr se pohybuje od 30 do 35 korun, nástupní sazba začíná na 10 korunách. Objednat si odvoz pomocí mobilní aplikace zatím obyvatelé Vsetína, Valašského Meziříčí ani Rožnova nemohou.

Bolt nabízí zajímavé podmínky pro řidiče, a to jak profesionální taxikáře, tak řidiče, kteří s přepravou osob nemají ještě žádné zkušenosti. Získají přístup k aplikaci, která jim umožní snadno přijímat objednávky a spravovat své jízdy.

Ve Zlíně sedm let působící Liftago také plánuje postupnou expanzi.

„Momentálně máme v krajském městě nižší desítky řidičů,“ uvedl Jakub Mazal z Liftago s tím, že společnost zvažuje rozšíření svých služeb i do dalších měst Zlínského kraje.

„Pro rok 2024 je však pro nás prioritou udržet vysoký standard a poskytovat zákazníkům co nejlepší zkušenost v přepravě ve městech, kde již působíme,“ dodal.

Naopak Uber se na Valašsko nechystá.

„V současné době se plně soustředíme na čtyři města, ve kterých působíme - Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Do budoucna nemůžeme expanzi do dalších měst vyloučit, ale každé expanzi předchází důkladná analýza a při vstupu do nových měst se snažíme být ekonomicky zodpovědní. V blízké budoucnosti taková expanze zatím v plánu není,“ uvedla Iwona Kruk z tiskového oddělení společnosti Uber.

Města nabízejí službu senior taxi

Služba senior taxi je určena lidem od 65 let či držitelům průkazů ZTP a ZTP/P. Zájemci o využití senior taxi se obvykle musí registrovat na městského úřadu, od kterého obdrží průkazku.

Poté si mohou telefonicky objednat službu na určitý den a hodinu. Doprava prostřednictvím senior taxi usnadňuje starším obyvatelům návštěvu lékařů, úřadů, pošty či obchodu. Využití senior taxi je také cenově výhodné.

Taxi Napoleon - Vsetín

Telefon: 800 888 088 Sazba za km – 34 korun

Nástupní sazba – 10 korun

Čekací sazba – 5 korun/minuta Hurta Taxi – Vsetín

Telefon: 704 771 162 Sazba za km – 30 korun

Nástupní sazba - 20 korun

Čekací sazba – 5 korun/minuta

Sazba za km mimo město (platí pro objednávky předem) - 28 korun Taxi RS - Vsetín

Telefon: 731 392 929 Sazba za km – 35 korun

Nástupní sazba – 15 korun

Sazba za km mimo město – 33 korun Taxi ILLA – Valašské Meziříčí

Telefon: 603 925 055 Sazba za km – 22 korun

Nástupní sazba – 13 korun

Čekací sazba – 3 koruny/ minuta

Sazba za km mimo město (10-50 km) – 20 korun

Senior Taxi

Vsetín - Za jednu jízdu po území města zaplatí uživatel bez ohledu na ujetou vzdálenost 25 korun.

Valašské Meziříčí - Za jednu jízdu po území města zaplatí uživatel bez ohledu na ujetou vzdálenost 40 korun.

Rožnov pod Radhoštěm – Senior hradí poplatek za přistavení vozidla ve výši 20 korun, do 7 kilometrů za cestu jedním směrem hradí město.