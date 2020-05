Vaše začátky s boxem mají zajímavý důvod…

Když jsem byl malý, byl jsem hubený a slabší, venku jsem často dostával do zubů. Starší kámoši si toho všimli a začali jsme společně trénovat po garážích box, abych nebyl na ulici jen slabá kořist. Nejvíce mě do toho zasvětil Martin Bětík z Jablůnky, tomu vděčím za mnohé.

Proč zrovna box, existuje spousta jiných bojových sportů?

Po revoluci se ve Zlíně boxovala interliga, jedna z největších soutěží u nás. Díky zmíněným kámošům mi byl box nejblíž. Ale neměli jsme kde trénovat. Stali jsme se členy TJ Spartak Jablůnka, kde jsme si pronajali volné prostory. Postupně jsme si je za vlastní peníze opravovali, vybavovali. Nadchlo mě to tak, že jsem se tomu sportu začal věnovat soukromě, jezdil jsem do různých klubů. Můj první mateřský klub byl ve Zlíně. Chytlo mě to, už jsem to nebral jen jako nutnost k obraně, ale jako sport. V osmnácti jsem boxoval první zápasy. A start se mi celkem povedl, ze dvanácti jsem jedenáct vyhrál. Začalo se dařit a pokračoval jsem až k tomu, co jsme vybudovali k dnešnímu dni ve Vsetíně.

Než se k tomu dostaneme, prozraďte, zda vám boxování vydrželo?

Asi ve třiadvaceti jsem se začal věnovat spíš kickboxu. Byl jsem v Českém svazu bojových sportů a pamatuju také nejlepší výjezdy za národní tým. Zápasil jsem v Polsku, Slovensku, Slovinsku, Maďarsku, Itálii nebo v Londýně. Byly to pro mě ty nejprestižnější zápasy. Jen mě mrzí, že jsem se nedostal na mistrovství Evropy. Ale byl jsem na mistrovství světa, které se konalo v Olomouci. V naší váhové kategorii Jsem byl já, Michal Frček, jeden Angličan a jeden Turek. Toho jsem vyfasoval já, Michal bojoval s Angličanem. A dopadlo to tak, že zlato i stříbro zůstalo v Česku. A jako kickboxer jsem se stal mistrem republiky v roce 2009.

Co je na boxu a jemu blízkému kickboxu nejdůležitější?

Udržet stabilitu, získat jistotu v postoji, mít pohyb na nohou a nesmí padat ruce. Pořád musí krýt hlavu. Ale nejdůležitější je fyzická příprava. Boxujete při velké tepové frekvenci nad sto sedmdesát tepů za minutu. Takže vždycky radím svým svěřencům – běhat, běhat, běhat…

Jak jste trénoval vy?

V době aktivního boxování, tedy od sedmnácti do pětatřiceti jsem trénoval dvakrát denně, pět dní v týdnu o víkendech závody. Dělal jsem dvoufázové tréninky, ráno jsem běhal nebo plaval a odpoledne makal v tělocvičně. K tomu je potřeba kvalitní spánek a dobré jídlo.

Osmnáct let v ringu. Vzpomenete na nějaký nepříjemný zápas, zranění, K.O.?

Jednou jsem při závodě na jižní Moravě dostal úder do zad a odnesla to natržená slezina. Jinak jsem všechny zápasy přežil bez jediné zlomeniny, bez vážného zranění. Jasně, krvácení a modřiny to je klasika, to k tomuto sportu patří. V kariéře jsem rozdal hodně K.O. (knockout – předčasné ukončení zápasu – pozn. redakce). V roce 2006 jsem v Olomouci porazil soupeře kopem do nosu, asi jsem mu ho zlomil. Rozhodčí zápas ukončil tak zvaným technickým K.O. tedy konec, v případě že dojde k nějakému zranění.

Co si myslíte o tvrzení, že boxeři mají „vymlácený mozek“ z hlavy?

To je spíš pověra. Boxeři nejsou žádní hlupáci, jsou to disciplinovaní sportovci. Těch silných úderů není tolik, aby to byli úplní „vypatlanci“. I když kdo ví, možná v pozdějším věku se to projeví a skončíme všichni s Parkinsonem… (smích).

Když už jste se pak uměl bránit, použil jste někdy box „na ulici“?

Ne. Nikdy mě nikdo tak nevyprovokoval. Sportovci u bojových sportů jsou vytrénovaní, měli by se ovládat a nic takového by si neměli dovolit. Musíte se otočit a jít od problému raději pryč. Použijete bojový sport, bude to nepřiměřená obrana a jste nahraní. Navíc jsou tito borci registrovaní, měli by z toho jen problém. Samozřejmě pokud by bylo moc zle, bránil bych se. Ale ještě k tomu nedošlo.

Aktivní kariéru jste pověsil na hřebík, ale boxerky tak úplně ne. Věnujete se trénování…

Já jsem začal první zkušenosti předávat už v šestadvaceti v Jablůnce. Pak v posilovně v Kohútku a teď už máme devět let krásnou tělocvičnu – jak já říkám boxírnu – tady v Sokolovně ve Vsetíně. Je kompletně vybavená pro trénování boxu, kickboxu a dalších bojových sportů.

Trénoval jste už v šestadvaceti? To se krylo ještě s aktivní kariérou?

Ano, seděl jsem jedním zadkem na dvou židlích a to nejde zvládat. Nedoporučuju to. Není to jen o trénincích, kterých mám i pět denně. Je to spousta starostí, papírování. Jsem předseda našeho klubu Spartakus, jednatel a ještě hlavní trenér.

Co musí mít trenér takového sportu?

Autoritu. Dále musí být hodný i přísný, musí umět vymýšlet nové metodiky, aby trénink nebyl stereotypní. A musí se svým svěřencům věnovat i soukromě, protože soukromý trénink dá jednotlivci moc. Tam nabere nejvíc zkušeností. Není jednoduché vychovat sportovce. Moc přitom záleží, jak se k tomu mladí staví.

Přesto jsou vaše trenérské úspěchy patrné, kolik vám těch „mladých“ prošlo rukama?

Neumím to přesně vyčíslit. Přes padesát určitě. Těch aktivních. Další pětistovce jsem se věnoval coby hobby boxerům. K mým nejúspěšnějším aktivním boxerům patří Bohumil Kaláb, mistr republiky v disciplíně full kontakt, Miroslav Tomek v K1, boxer Tomáš Čerňava, nebo Eduard Štefl a mistryně České republiky Natálka Kozubíková. Šikovných svěřenců bylo hodně.

Nedávno jste získal ocenění, ovšem ne za vítězství v ringu…

V anketě Sportovec města Vsetína za rok 2019 jsem byl oceněný v kategorii trenér. Jsem myslím nejmladším držitelem tohoto titulu. Po letech mé práce si mě všimli a mě to moc těší.

Martin Hon, 38 let, rodák ze Vsetína

svobodný, bezdětný

předseda a jednatel Fighter centrum Spartakus Vsetín

aktivní trenér, držitel ocenění Sportovec města Vsetína za rok 2019 (v kategorii trenér)

koníčky: jediný koníček je box; sezónně provozuje bufet na přehradě Bystřička