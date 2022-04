„Chceme, aby Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) pokryla nejen dopravu občanů za povinnostmi, do zaměstnání, do škol nebo na úřady, ale aby jim umožnila i aktivní trávení volného času, proto už od loňského roku nabízíme zájemcům tuto službu,“ uvedl Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED).

Beskydy a Vsetínské vrchy

Už od 1. května vyjedou cyklobusy na Vsetínsko, a to až do 28. září.

„O volných dnech - tedy vždy v sobotu, v neděli a o státních svátcích - vyjede cyklobus v 8.35 hodin z autobusového nádraží ve Vsetíně a přes Velké Karlovice a Bumbálku vyveze cyklisty až na Pustevny (v 10.17 hodin), odkud se otevírá možnost vyrazit na Radhošťskou cyklotrasu nebo Radegastův okruh,“ prozradil dopravní specialista společnosti KOVED Miroslav Fusek. Stejnou trasou se pak cyklobus vrátí zpátky do Vsetína.

Po celé prázdniny, tedy od 1. července do 31. srpna, vyrazí cyklobus na Vsetínsko i v pracovní dny.

„Ve všední dny vyjede autobus s přívěsem na kola v 8.35 hodin z autobusového nádraží ve Vsetíně přes Velké Karlovice na Bumbálku. Odtud se v 10.30 hodin vrátí přes Velké Karlovice zpátky do Vsetína,“ představIL trasu Fusek.

Každý cyklobus může přepravit až 22 jízdních kol. Kola navíc běžně přepravují i vlaky mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi, takže je možné kombinovat přepravu cyklobusem a po železnici.

Hostýnské vrchy

Od 12. června do 28. září budou cyklobusy jezdit také do Hostýnských vrchů, a to o víkendech a státních svátcích třikrát denně na trase Zlín – Troják – Tesák – Bystřice pod Hostýnem a zpět. Ze Zlína bude autobus vyjíždět ráno v 6.45, dopoledne v 10.20 a odpoledne ve 14.20 hodin, z Bystřice pod Hostýnem ráno v 8.25, v poledním čase ve 12.05 a odpoledne v 16.25 hodin.

„Zájemci si tedy můžou zvolit celodenní nebo třeba jen půldenní výlet. Z Trojáku a Tesáku se cyklistům otevřou nejznámější hřebenové trasy v oblasti, z Bystřice je zase ideální vyrazit na Svatý Hostýn,“ připomněl dopravní specialista KOVEDu Radek Vašička.

O letních prázdninách, tedy od 1. července do 31. srpna, budou navíc cyklobusy jezdit po stejné trase i ve všední dny – v 7.40 a 12.30 hodin za Zlína, v 9.00 a ve

14.05 z Bystřice Pod Hostýnem. Cyklobusy mají kapacitu 22 kol.

Cena za přepravu kola cyklobusem nebo vlakem je v letošním roce stanovena na 10 korun.