„Tato cesta se nám jeví jako nejvhodnější. Celkem jsme obdrželi čtyři nabídky, které posuzovala odborná skupina. Vítězem se stal projekt Rezidence Štěpánov, jehož největším přínosem je moderní řešení se smyslem pro ekologii a vysokým podílem zeleně,“ řekl starosta Stržínek.

Investor podle jeho slov počítá s výstavbou čtyř bytových domů s 56 byty o velikosti 1+kk až 4+kk.

„Rezidentům by navíc mělo sloužit dvaašedesát podzemních parkovacích míst,“ dodal Stržínek.

O prodeji pozemků vítěznému investorovi za cenu 3 000 korun za metr čtvereční musí ještě v červnu definitivně rozhodnout zastupitelé. Po podpisu smlouvy s městem by měly nové bytové domy na Štěpánově vyrůst nejpozději do šesti let.

Vítězný projekt využívá i umělou inteligenci

Vítězný projekt už členové vedení města spolu s městským architektem a zástupci investora představili veřejnosti.

„Při navrhování a volbě nejvhodnějšího urbanistického řešení s cílem zajistit pro jednotlivé byty stejné výhledové i světelné podmínky jsme využili nejmodernější technologii v podobě umělé inteligence,“ prozradil autor vítězného projektu Rudolf Müller.

Díky tomu bylo podle něj možné vytvořit projekt s nadčasovou architekturou a odkazem na valašské tradice.

„Velký důraz jsme kladli na ekologii. Celková zastavěná plocha činí pouze dvanáct set metrů čtverečních a dalších čtyři a půl tisíce metrů čtverečních včetně střech je věnováno zeleni,“ zdůraznil Rudolf Müller.

Projekt Rezidence Štěpánov hodnotí kladně i meziříčský městský architekt: „Naším úkolem je dohlížet na úroveň výstavby ve Valašském Meziříčí s důrazem na rozvoj kvality života občanů. Vítězný projekt nabízí moderní a velmi citlivé propojení nové zástavby se stávajícím sídlištěm. S ohledem na velkou pestrost bytových dispozic je také zárukou toho, že by se nemělo primárně jednat o investiční byty, ale nabízí se zde prostor pro bydlení také mladým rodinám,“ zhodnotila Sara Al-Wahaishi z ateliéru Chybík + Krištof.

Vyřešené parkování

Během veřejného představení projektu nejčastěji zaznívaly dotazy na řešení parkování a možnost rozšíření stávajících kapacit.

„V představeném návrhu počítáme s 62 podzemními parkovacími místy primárně pro rezidenty nových bytových domů. S ohledem na diskuzi vnímáme potřebu rozšíření jejich počtu. Jelikož nám to prostorové možnosti dovolují, můžeme se bavit o vzniku dalších až třiceti parkovacích míst, které bychom nabídli k prodeji zájemcům. Naší snahou je vytvořit projekt, který vhodně doplní stávající lokalitu, aniž by se tak dělo na úkor zeleně nebo například zhoršení dopravní situace,“ reagoval za investora Robert Švec.