Každoroční slavnostní Sečení luk se uskuteční v pátek 24. června od 18 hodin. Nabídne mimo jiné soutěž o nejlepšího sekáče, a to v mužské i ženské kategorii. Zavedená akce se uskuteční na louce u Korytářů vedle Valašského ateliéru u Hofmanů.

„Návštěvníci uvidí ukázky tradičního sečení trávy kosou. K tanci a poslechu zahraje Cimbálová muzika Soláň, zazpívají Karlovjanky a také Mužský sbor z Kunovic,“ přiblížila program podvečera Erika Vančurová ze Sdružení pro rozvoj Soláně.

Připomněla, že soutěž v sečení kosou je otevřená všem příchozím, kteří mohou v klání získat atraktivní ceny. Programem provede Jaroslav Halašta.

O den později, v sobotu 25. června, se v Informačním centru Zvonice na Soláni uskuteční vernisáž obrazů významného valašského výtvarníka Ludvíka Schneiderky.

Otevřením výstavy bude zároveň zahájen 23. ročník Malířských cest kolem Soláně. Vernisáž se uskuteční v 16 hodin, Schneiderkovo dílo pak bude v galerii soláňské Zvonice k vidění až do 16. srpna letošního roku.

Ludvík Schneiderka (1903 – 1980) se narodil ve Valašském Meziříčí – Křivém.

Rodina se později přestěhovala do Holešova a po smrti otce do Vídně, kde žil jeho starší bratr Alois. Ve Vídni byl Ludvík Schneiderka žákem A. Sochaczevského, pro své úspěchy získal stipendium na akademii v Římě (1923). Po nástupu fašismu se vrátil do Prahy, kde studoval u Vojtěcha Hynaise, Jakuba Obrovského a Maxe Švabinského.

Absolvoval studijní cesty po Francii, Itálii, Holandsku, Belgii, Španělsku a Jugoslávii. Zpočátku se nesla jeho tvorba v duchu impresionismu, později se přiklonil k realismu.

Zabýval se figurální malbou a vystavoval samostatně i s bratry Aloisem Schneiderkou a Josefem Schneiderkou. Velkým inspiračním zdrojem Ludvíka Schneiderky byla Rusava a Hostýnské vrchy a také historická Praha.