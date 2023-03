Období jarních prázdnin se chýlí ke konci a s ním i lyžařská sezona. Na sjezdovce Horal v Resortu Valachy ve Velkých Karlovicích se v neděli 19. března rozjede vlek naposledy. Otevřený je zatím denně od 8.30 do 17 hodin.

Sjezdovka Horal ve Velkých Karlovicích zakončí v neděli 19. března letošní lyžařskou sezonu. | Foto: se svolením Resortu Valachy

„Vášniví lyžaři mají o víkendu poslední příležitost si u nás zalyžovat a využít současné skvělé podmínky. Na sjezdovce je ještě stále 40 centimetrů sněhu, lyžujeme bez front. V provozu bude až do neděle i Lyžařská škola Razulák, která má ještě volné termíny lekcí lyžování i snowboardingu,“ uvedla mluvčí Resortu Valachy Martina Žáčková.

Lyžařskou sezonu ukončuje Resort Valachy s posledním týdnem jarních prázdnin už několik let. Zájem o lyžování totiž poté zcela opadá a provoz vleku nemá smysl.

„Hned v příštím týdnu se pustíme do pravidelné jarní údržby hotelu Horal, který kvůli tomu bude od 19. do 24. března zavřený a to včetně relaxačního centra Wellness Horal. Už se začínáme chystat na letní sezónu a hlavně blížící se Velikonoce, na které chystáme pro hosty pestrý doprovodný program s lidovými tradicemi a kurzy pečení mazanců či frgálů,“ doplnila mluvčí.

S končící lyžařskou sezonou jsou ve Velkých Karlovicích spokojeni, přestože návštěvnost sjezdovky mírně klesla. Naopak velký zájem byl o lyžařskou školu, kterou ve zvýšené míře využívali i dospělí.

„Návštěvnost hodně souvisela s počasím, které nebylo ideální. Občas i pršelo, bohužel zrovna o víkendech, které jsou z pohledu návštěvnosti nejdůležitější. Naše služby na druhou stranu naštěstí nejsou postaveny na lyžování, poskytujeme hlavně ubytování a máme dvě wellness centra. Když nebyly dobré podmínky na lyže, přesouvali se lidé do wellness. Návštěvnost termálních bazénů se díky tomu letos v zimě naopak mírně zvýšila. Také s obsazeností hotelů jsme spokojení,“ zhodnotil generální ředitel Resortu Valachy Tomáš Blabla.