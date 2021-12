Po listopadovém zrušení představení, zapříčiněném dopadem „morové rány současné doby“ na jednoho z protagonistů, je trojlístek vsetínských herců opět v plné síle a připraven své diváky rozplakat smíchy.

Shakespearovo dílo komplet ve dvou hodinách

Shakespearovskou férii původně vsetínští herci nastudovali pro venkovní letní scénu.

„Teď jsme připraveni rozesmát diváky i uvnitř divadla,“ láká ředitel DvLd a zároveň jeden z protagonistů inscenace Pavel Rejman. Podle něj čeká diváky humor, který jde až na dřeň.

„V historii vsetínského divadla se nic podobného neuskutečnilo,“ upozorňuje ředitel divadla.

Vedle něj ve známých i méně známých rolích, které vykreslil největší dramatik všech dob, zazáří Pavel Čevela a Jakub Hekl.

„Je to inscenace, která je jakousi improvizací a parodií díla a her Williama Shakespeara. Vychází z textu, který vznikl tak, že tři angličtí herci improvizovali na základě jeho her a svých znalostí těchto her,“ vysvětluje absolvent Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) Jakub Hekl.

Doplnil, že tuto shakespearovskou nekorektní meditaci přivedli na svět Adam Long, Daniel Singer a Jess Winfield.

„Naše uchopení je velice pestré. Inscenace pracuje s prostředky různých žánrů, jako je například fraška, scénické čtení nebo revue. V podstatě se jedná o revue seskládanou z jednotlivých vstupů na téma shakespearovských her,“ doplnil Jakub Hekl.

Dílo anglických autorů si klade za cíl hravou formou a s velkým nadhledem seznámit obecenstvo s kompletním dílem Williama Shakespeara. Během dvou hodin tedy herci sehrají všech 36 shakespearových her a 154 jeho sonetů.

Vsetínští divadelníci se tak touto inscenací snaží přinést do svého města ducha alžbětinského divadla. Herci se představí v renesančních kostýmech. Diváci se mohou těšit na scénu Mirky Němcové a překvapivé ztvárnění ženských rolí jedním z protagonistů.

„Na alžbětinském divadle nemohly hrát ženy, my to dodržíme. Jeden z nás, nebudu prozrazovat kdo, hraje všechny ženské postavy,“ říká Jakub Hekl.

V m-klubu zahraje Mucha, Koně a Prase

Tři hudební večery připravují na poslední týden roku v M-klubu ve Valašském Meziříčí. V úterý 28. 12. od 19 hodin k tanci i poslechu zahrají místní muzikanti a kapely Juhyň Introvert Trio, Cirkus Láskohrad a Jan Hlucháň.

O den později opět od 19 hodin bude scéna v meziříčském hudebním klubu patřit kapelám Mucha, Koně a Prase a Good Times Only. Do třetice (ve čtvrtek 30. prosince) obsadí M-klub rockeři. Od 17 hodin vystoupí kapely Rockoví lišáci a The Syrup.

Betlémy, sušení ovoce nebo pytláctví

Poslední dny roku lze využít také k návštěvě některé z aktuálních výstav. V galerii Brillovka v Rožnově pod Radhoštěm je od poloviny prosince až do konce ledna 2022 k vidění expozice betlémů současných tvůrců z Valašska a severovýchodní Moravy. Návštěvníci zde uvidí soubor více než padesáti dřevěných betlémů od rodinných, reliéfních, větších statických až po betlémy pohyblivé.

„Cílem výstavy je připomenutí křesťanské tradice staré téměř 800 let a také prezentace tvorby lidových řezbářů, kteří v našem regionu betlemářskou tradici udržují,“ říká předseda regionální pobočky Spolku českých betlemářů Ivan Hejtmánek.

Výstavu doplňuje také náhled na betlemářskou tvorbu na Valašsku ve 20. století a doprovodné programy.

„Součástí výstavy je také betlém se sochami v životní velikosti. Pozornost jistě upoutá Betlém v Lidečku, který obsahuje celkem 320 figur a soubor staveb zobrazujících život a práci na Valašsku,“ láká na výstavu Jakub Sobotka za pořádající T klub.

Výstava se koná v souvislosti s 15. výročím založení Spolku českých betlémářů. Otevřená je vždy od úterý do neděle od 10 do 16 hodin i na Nový rok 1. ledna od 13 do 16 hodin.

Zajímavé expozice nabízí také Muzeum regionu Valašsko na zámku Vsetín. Otevřený je denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Zavřeno je v sobotu 1. ledna.

„Navštívit lze trojici výstav: expozici Někdo to rád sušené o tradičním sušení ovoce na Valašsku, Na pytlácké stezce o historii pytláctví na Valašsku a Vlněný kaleidoskop Ivany Langrové, která tvoří plstěné betlémy a další úžasná díla z vlny,“ přiblížil Jiří Koňařík z Muzea regionu Valašsko.

Přístupné jsou také stálé expozice o Valašsku, Templářský sklípek s rytířskou hernou, vyhlídka ze zámecké věže a další návštěvnické prostory zámku.

Novoroční ohňostroj v Zubří

Od obvyklých novoročních ohňostrojů v posledních letech řada měst a obcí postupně upouští, tradici ale prozatím nepřerušili v Zubří na Rožnovsku. Tamní radnice zve k tradičními vítání Nového roku v sobotu 1. ledna. Byť tentokrát i vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bez muziky a doprovodného programu.

„Prosíme o dodržování hygienických pravidel a neshlukování se na jednom místě v příliš velkém počtu – ohňostroj bude odpálen v 18 hodin a bude pěkně vidět i z dálky. Přejeme krásnou podívanou a vše nejlepší do roku 2022,“ vzkazují pracovníci zuberské radnice.