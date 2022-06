„Jízda bude mít podtitul zpívající vlak. Lidé se mohou těšit na muzikanty, kteří jim zahrají na peróně i ve vagónech,“ přiblížil průběh první jízdy destinační manažer rožnovské radnice Marek Havran.

Podle jeho slov má však své kouzlo každá jízda, nejen ta okořeněná o přítomnost živé hudby.

„Vezměte děti, vnoučky, rodinku a vyrazte parním vláčkem do Rožnova,“ zve na Rožnovské parní léto Marek Havran.

Nostalgické jízdy má jako vloni odjezdit parní lokomotiva s označením 423.041 zvaná Velký býček alias Tulák, vyrobená v roce 1924. Své domovské depo má ve Valašském Meziříčí, což je pro jízdy Rožnovského parního léta výhodou.

„Letos na jaře se u lokomotivy objevily technické problémy, které se snažíme opravit a doufáme, že Velký býček bude připraven na sezonu. Pokud by se to na první jízdu nestihlo, pokusíme se o náhradní řešení tak, aby návštěvníci a fanoušci nebyli o parní lokomotivu ochuzeni,“ ujistil Josef Vendolský z Českých drah, jenž má rožnovské parní jízdy na starost.

Jízdní řád Rožnovského parního léta je podobný, jako v minulých letech. V každém ze čtyř termínů parní vlak z Valašského Meziříčí odjíždí v 9.50 a 13.10 hodin, zpět z Rožnova do Valašského Meziříčí pojede v 11.12 a v 15.34 hodin. Jízdy se uskuteční vždy v soboty – první už zmíněného 11. června, další pak 2., 16. a 30. července.

Jízdenky včetně rezervace místa k sezení je možné zakoupit v předprodeji v kterékoliv pokladně Českých drah, zbývající jízdenky (bez nároku na místo k sezení) budou do vyčerpání kapacity soupravy prodávány v den konání akce přímo u vlaku a během jízdy.

Přeprava dětských kočárků je možná jen do vyčerpání kapacity, jízdní kola historickým vlakem přepravovat nelze. Cena jízdného (jedna cesta) je 100 korun, snížené jízdné 50 korun. Děti do šesti let se svezou zdarma, stejně jako domácí mazlíčci.