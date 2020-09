„Dozvědí se, odkud se k nám dostaly, jaké jsou jejich životní strategie i to, proč jsou tak úspěšné v kolonizaci nových území. Které z nich už se dokázaly začlenit do naší přírody a nejsou v zásadě tak škodlivé, a které naopak stále působí velké škody,“ přiblížil kurátor výstavy a zoolog Muzea regionu Valašsko Zdeněk Tyller.

Díky věrným dermoplastickým preparátům se návštěvník setká tváří tvář s psíkem mývalovitým, mývalem severním či norkem americkým – na první pohled roztomilými zvířátky, která jsou však typickým příkladem u nás nevítaných návštěvníků.

„Požírají domácí druhy živočichů, včetně těch ohrožených i chráněných. A ač se to zdá možná někomu kruté, je potřeba je eliminovat a pokusit se jim zabránit v dalším šíření a reprodukci. Je to často velmi nákladný běh na dlouhou trať, ale bez toho by některé původní druhy brzy zcela vymizely,“ dodal Tyller.

Výstava Nevítaní návštěvníci bude na vsetínském zámku k vidění do 15. listopadu. Ke zhlédnutí je zde také expozice fotografií Valašsko, můj domov a od 3. října i další zajímavý počin s názvem ve Stínu pípy, který mapuje historii pohostinství na Valašsku. Zámek je otevřený denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.