"Pamětní deska nese název Pocta Českému čtyřlístku a je jednou ze čtyř, které jsou z iniciativy Klubu vojenské historie Otaslavice postupně umisťovány na místa spjatá s životy a působením této skupiny pilotů," přiblížil starosta města Valašské Klobouky Josef Bělaška.

Jedna deska je už dnes k vidění právě v Otaslavicích, rodišti československého leteckého esa Josefa Františka. Druhá visí v zahraničí: v Muzeu Bitvy o Británii v Kentu v Hawkinge. "Valašské Klobouky budou mít tu čest představit v pořadí třetí desku v areálu základní školy, kde bude mladé generaci připomínat hrdinství a odvahu klobouckého rodáka a jeho kolegů," uvedl Bělaška.

Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu ve vestibulu školy, která jim ukáže nelehkou úlohu československých letců a nabídne mimo jiné autentické fotografie nebo osobní uniformu Josefa Balejky. Před školou budou moci účastníci obdivovat i dobové vozidlo Citroën. „Pokud budou přát všechny okolnosti, dočkáme se několik minut před zahájením ceremoniálu také přeletu bojových letounů Gripen, které tak vzdají statečným pilotům ze stíhacích perutí RAF vojenský hold,“ doplnil starosta.

Kdo byl Josef Balejka?

Plukovník Josef Balejka (1917–2004), kloboucký rodák, absolvoval v letech 1935 a 1936 pilotní školu Masarykovy letecké ligy v Užhorodě a nastoupil k československému letectvu. Krátce po okupaci utekl do Polska a vstoupil do polského letectva. Zde se také zformovala legendární čtveřice: Josef Balejka, Wilhelm Kosarz, Matěj Pavlovič a Josef František, kteří později společně létali u RAF.

Po napadení Polska Německem odletěl do Rumunska, kde byl internován. Brzy ovšem utekl a jako člen cizinecké legie se dostal do Francie, kde byl zařazen do smíšené perutě na obranu Paříže. Po kapitulaci Francie odešel do Anglie, kde působil ve 303. "polské" stíhací peruti. V červnu 1941 byl těžce raněn a záhy poté odeslán jako letecký instruktor do britské letecké školy. V roce 1944 se znovu vrátil k létání, a to v 311. bombardovací peruti. Zde se také dočkal konce války a možnosti návratu do rodného kraje. Válečné zásluhy Josefa Balejky byly oceněny celou řadou vyznamenání, například polským Válečným křížem.

Slavnostního odhalení pamětní desky se zúčastní také rodinní příslušníci některých členů Českého čtyřlístku, představitelé Zlínského kraje, zástupci Armády ČR, představitelé měst a obcí z regionu, členové Klubu vojenské historie Otaslavice, členové různých poboček Svazu letců ČR, zástupci Československé obce legionářské, zástupci klubů vojenské historie a další hosté.