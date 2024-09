Prodejce na prodejně, administrativní pracovník/ce - práce v eshopu www.kancelarskezidle.com KOHO HLEDÁME? Hledáme nového kolegu (práce vhodná pro ženy i muže), který je komunikativní, zaměřený na zákazníky a má rád hledání nových způsobů, jak oslovit lidi, ať už jsou to jednotlivci nebo firmy. Tato práce je skvělá pro někoho, kdo má rád pestrou náplň práce a chce se zapojit do různých aktivit spojených s obchodem. CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE? " Zpracování objednávek zákazníků: Částečně se budete podílet na zpracování objednávek, čímž zajistíte jejich plynulý průběh od přijetí až po expedici. " Podpora na chatu a telefonu: Poskytnete profesionální podporu našim zákazníkům prostřednictvím chatu a telefonu, odpovíte na jejich dotazy a pomůžete s řešením problémů. " Zpracování emailů a cenových nabídek: Budete zpracovávat příchozí e-maily, připravovat cenové nabídky a vytvářet podklady pro jednání vedení. " Péče o zákazníky na prodejně: Budete v kontaktu s našimi zákazníky, starat se o jejich potřeby a zajišťovat, aby byli spokojení s našimi službami a produkty. To zahrnuje osobní komunikaci jak s jednotlivci, tak s firmami. " Práce s online nástroji: Budete sledovat a aktualizovat informace o našich produktech na cenových srovnávačích jako je Heuréka nebo Zboží.cz, aby naše nabídky byly vždy co nejatraktivnější. " Zpracování zákaznických dat: Budete se podílet na sledování toho, co naši zákazníci preferují a jaké jsou trendy na trhu. Tyto informace pomohou zlepšit naše služby a nabídky. " Vymýšlení a realizace nápadů: Budete přicházet s nápady, zejména z praxe jak lépe oslovit naše zákazníky a zvyšovat prodeje. Vaše kreativita pomůže našemu týmu dosahovat lepších výsledků. CO OD VÁS OČEKÁVÁME? " Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou " Pečlivost a pozornost k detailům: Očekáváme, že budete vykonávat svou práci s maximální precizností. Ať už jde o zpracování objednávek, komunikaci se zákazníky, pečlivost je pro nás klíčová. Je důležité, abyste dbali na detaily, protože právě ty mohou rozhodnout o spokojenosti našich zákazníků. " Spolehlivost: Očekáváme, že na vás bude spolehnutí v každodenních úkolech. Vaše práce bude důležitou součástí našeho týmu a přispěje k tomu, abychom udrželi vysokou úroveň našich služeb. " Výborné komunikační schopnosti: Pečlivá a jasná komunikace je nezbytná jak v interním týmu, tak směrem k našim zákazníkům a obchodním partnerům. " Zodpovědnost: Měli byste být schopni samostatně řešit úkoly a přebírat odpovědnost za svěřené projekty. Pečlivý přístup k práci znamená, že každou úlohu dotáhnete do konce s maximální odpovědností. " Ochota učit se a zlepšovat se: Zahrnuje také neustálou snahu zlepšovat se a učit se nové věci. Hledáme někoho, kdo je otevřený novým výzvám a je připraven rozvíjet své dovednosti. Pečlivost je pro nás jednou z klíčových hodnot, protože věříme, že právě tento přístup nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům tu nejlepší možnou službu. CO VÁM NABÍZÍME? - velmi zajímavé mzdové ohodnocení - provize z prodeje na prodejně - 20 dnů dovolené + 5 dnů sick days, celkem tedy 25 dnů volna - práci na plný pracovní úvazek - zaškolení, abyste se co nejdříve cítili jako ryba ve vodě - zajímavé zaměstnanecké slevy na naše produkty - stravenkový paušál - proplácení případných přesčasů s příplatkem nebo jejich vybrání formou náhradního volna - příjemný tým kolegů - možnost firemního telefonu - speciální prémie na konci roku Pokud hledáte rozmanitou práci, kde můžete využít svůj talent a přinášet nové nápady, zašlete nám váš životopis na adresu martina.kolackova@kancelarskezidle.com a budeme se těšit na setkání s vámi. 30 000 Kč

Detail nabízené práce